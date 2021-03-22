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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

涉歧視亞裔 高勵思道歉 未表態辭職

記者李晗／舊金山報導
高勵思在2018年當選舊金山教育委員。圖為當時競選辯論會的照片。（記者李晗 / 攝影）
高勵思在2018年當選舊金山教育委員。圖為當時競選辯論會的照片。（記者李晗 / 攝影）

舊金山聯合學區再次引起巨大爭議，教育委員高勵思（Alison Collins）五年前的社交媒體推文被指歧視亞裔，引起政壇軒然大波。全城官員幾乎都已經表態，發聲譴責並要求高勵思辭職。

高勵思已經就言論道歉，但是並未有表態辭職。

根據推特上一則2016年的系列推文顯示，高勵思想要抗擊在亞裔社區中對於的反非裔現象，形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。

她也指出自己和家人經歷過的亞裔在政治上、歧視上的一些事件，認為亞裔社區在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）以及反對種族歧視的運動中做的不夠，同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。

截至周日，全城官員幾乎一面倒地要求高勵思辭職下台，包括市長布里德（London Breed），三位舊金山選區的加州議員邱信福、丁右立、威善高（Scott Wiener），前市議員李麗嫦、余鼎昂、金貞妍（Jane Kim），現任舊金山的十位市議員，包括陳詩敏、馬兆明，前議員、現任市行政官朱嘉文、以及灣區捷運董事李正元等等。

面對排山倒海的促辭職的聲浪，3月20日（周六）高勵思正式發文表態，認為自己的言論被「斷章取義」（taken out of context），並說為了自己的言論造成的傷痛，表示毫無保留的道歉。她並沒有提及辭職一事。

同時，現任教育委員會的主席盧佩思（Gabriela Lopez），即高勵思在教委會上的同事，也同樣發生表態支持高勵思，認可她的道歉，並且認為學區也可以使用「恢復性司法正義」（restorative justice），彼此合作而非是彼此對抗。

目前的教育委員會上，華裔教委林謙悅和太平洋島嶼裔的莫力加（Faauuga Moliga）已經發聲要求高勵思下台，其餘三人都尚未表態。他們將會在周二時開會。

亞裔 種族歧視 舊金山

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