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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

又傳攻擊事件 德利市亞裔婦遭搶劫

編譯組／灣區20日電

德利市 (Daly City) 警方表示，18日下午約3時40分，一名69歲亞裔婦女在德利市Serravista 與Norwood大道交叉口附近遭人攻擊搶劫。最近發生一連串攻擊亞裔事件，造成亞裔社區民眾恐慌、憤怒，同時組織自衛團體。

德利市警官布薩拉奇 (Sgt. Mario Busalacchi) 說，這名亞裔婦女當時走在街上，突然被一名男子推倒在地，奪走她的皮包與其他物件。事發地點附近一台監視攝影機拍攝到一名男子從後衝上，奪走受害人身上物品，然後將她從行人道扔到街上。搶劫犯先是搶走背包，離開後又轉身回來，奪走受害人的其他物品，然後快速逃開。受害人站起來，雙手在空中揮舞求救。

美國與灣區連續發生攻擊事件，震驚全美亞裔社區，讓許多人覺得在美國沒有安全感與歸屬感。聯邦與地方官員相繼呼籲，終止對亞裔的仇恨犯罪。加州州長紐森19日於金山華埠說，最近一些仇恨犯罪與美國一個半世紀以來的種族歧視政策有關。

代表舊金山地區的州眾議員邱信福 (David Chiu) 說，他計畫推出法案，要求執法部門繼續追蹤尚未歸為「仇恨犯罪」，但有可能是由種族因素所引起的事端。他強烈譴責全美各地針對亞裔的仇恨犯罪。警方呼籲有線索提供民眾聯絡 Det. Soyangco (650-991-8183)

亞裔 仇恨犯罪 美國

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