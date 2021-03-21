市府報告：疫情衝擊 舊金山小商家積欠4億租金

舊金山 市府日前公布最新城市報告，估計舊金山地區2020年4-12月期間的未付商業租金 總額在1億721萬元至4億450萬之間。報告內容在市議會公聽會上發布，小型商業積欠商家租金，導因疫情 與相關公共衛生命令。

為對抗疫情，在灣區公共衛生關閉命令下，零售業者、健身房、美容店與餐館被迫關閉數月，在疫情期間造成大規模經濟重創。根據報告，有89-98%未付房租可能來自於零售業，包括餐館、酒吧，儘管餐廳酒吧僅占所有租賃商業出租空間的四分之一。大部分未付商業租金來自市中心以外的商業居住混和用途物業，其中，在米慎區、日落區、列治文區、諾伊谷(Noe Valley)、波特雷(Potrero)占據最多區域。

在聽證會上，許多小型商業主都表示努力支付租金。舊金山小型商業委員會主任拉瓜納(Sharky Laguana)表示，小型商業負債累累。他說，自己擁有一個支持現場音樂產業的商業公司，租用十多個空間，但未獲得租金減免，現在面臨破產，可能迫使他清算房產與孩子大學儲蓄帳戶。

舊金山灣區民權律師委員會律師達姆盧(Tobias Damm-Luhr)指出，部分房東已起訴小型商業，要求賠償未付租金，並非法地將租戶鎖在商店門之外、不讓他們進入店內。此外，對於不會說英語的商業主來說，情況更為艱難。

去年，一些小型商家獲得來自市府、州府與聯邦補助。州長紐森延長強制驅逐命令至6月30日。對於擁有超過50名全職員工的商業，最早自7月開始，仍須繳納租金。

市府預算與立法分析辦公室18日分析，市府與聯邦紓困撥款不夠全面。餐館與酒吧、小型商業、少數族裔與女性業主都難以獲得資金補助。報告指出，市府有設有2000萬補助款項及貸款，已分發約1450萬元，只有9.4%申請人已獲2000元-4萬4000元不等的補助款項。

市議會可望通過另一筆1100萬元補助款與760萬元小型企業貸款，作為今年財政年度盈餘1.25億元的支出計畫一部分。美國紓困法案通過，也將提供部分資金。舊金山市議員潘正義（Dean Preston）在聽證會上，對於補助經費將交給房東，感到相當挫折，他也希望市府能提供更多資源給小型商業。