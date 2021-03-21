疫期遭欠租仍須按時繳房貸 小房東萌生賣屋念頭

Ethnic Media Services邀請的專家學者講員John Wong，Jung Hyun Choi，和Maeve Elise Brown。（網絡圖片）

社會上普遍認為，房東 的經濟狀況良好。但是實際上，不少小房東在疫情 之下也須承受重壓。有數據顯示，要還房貸、同時又是低收入的小房東，許多都萌生了想要賣掉房子的念頭。

3月16日，少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）召開線上研討會，邀請了多個房屋政策和地產業內的專家以及小房東代表，講述疫情之後小房東面臨的困境。

疫情之下不少人丟了工作，無法交租，催生了一系列的租客援助法律。「亞裔 房地產協會」（AAREA）的創始人John Wong表示，疫情剛開始的時候，這些租客保護法律都允許讓租客們先欠租，認為這是「合理的」，因為疫情之初幾乎各行各業都關門。但是對於房東的財務壓力則陡增，因為他們仍然要繳交房貸，維修費用和水電等。

從事房地產工作40年的他，認為許多的小房東一開始都是租客，後來買下第一棟房子，然後再買下第二棟，開始做房東。這與大型公寓物業公司有所不同。他也建議房東和租客去查詢加州現有的最新的租金援助計畫，可以上網 https://housing.ca.gov/ 了解詳情。

智庫Urban Institute的研究員Jung Hyun Choi則羅列出數據表明，許多低收入的小房東，在疫情重壓之下，都萌生了想要把房子賣掉的念頭。她指出，同樣是年收入5萬以下的小房東，如果還要還房貸的話，那麼其中51%想過要把房子賣掉；如果無需換房貸的話，那麼則有40%的房東想要賣房子。

她也指出，少數族裔的房東在疫情之中受到的衝擊更大。在她羅列的數據中，則沒有顯示亞裔，只有白人、非裔和西語裔。她說明是亞裔的相關數據較少。John Wong表示可能亞裔房東不願意參與調查，因此數據缺失，也有不少亞裔的物業持有人決定不放租，就是讓物業空置。

來自住房與經濟權益倡導（HERA）的律師布朗（Maeve Elise Brown），則強調許多小房東是房屋市場上的「可負擔住房」的提供者。如果他們的房子被其他大型財團、投資者收購了，那麼這個可負擔住房就可能沒有了。

一名華裔小房東也親身講述了自己的故事。本報也將後續跟進報導。