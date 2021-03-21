我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

疫期遭欠租仍須按時繳房貸 小房東萌生賣屋念頭

記者李晗 / 舊金山報導
Ethnic Media Services邀請的專家學者講員John Wong，Jung Hyun Choi，和Maeve Elise Brown。（網絡圖片）
Ethnic Media Services邀請的專家學者講員John Wong，Jung Hyun Choi，和Maeve Elise Brown。（網絡圖片）

社會上普遍認為，房東的經濟狀況良好。但是實際上，不少小房東在疫情之下也須承受重壓。有數據顯示，要還房貸、同時又是低收入的小房東，許多都萌生了想要賣掉房子的念頭。

3月16日，少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）召開線上研討會，邀請了多個房屋政策和地產業內的專家以及小房東代表，講述疫情之後小房東面臨的困境。

疫情之下不少人丟了工作，無法交租，催生了一系列的租客援助法律。「亞裔房地產協會」（AAREA）的創始人John Wong表示，疫情剛開始的時候，這些租客保護法律都允許讓租客們先欠租，認為這是「合理的」，因為疫情之初幾乎各行各業都關門。但是對於房東的財務壓力則陡增，因為他們仍然要繳交房貸，維修費用和水電等。

從事房地產工作40年的他，認為許多的小房東一開始都是租客，後來買下第一棟房子，然後再買下第二棟，開始做房東。這與大型公寓物業公司有所不同。他也建議房東和租客去查詢加州現有的最新的租金援助計畫，可以上網 https://housing.ca.gov/ 了解詳情。

智庫Urban Institute的研究員Jung Hyun Choi則羅列出數據表明，許多低收入的小房東，在疫情重壓之下，都萌生了想要把房子賣掉的念頭。她指出，同樣是年收入5萬以下的小房東，如果還要還房貸的話，那麼其中51%想過要把房子賣掉；如果無需換房貸的話，那麼則有40%的房東想要賣房子。

她也指出，少數族裔的房東在疫情之中受到的衝擊更大。在她羅列的數據中，則沒有顯示亞裔，只有白人、非裔和西語裔。她說明是亞裔的相關數據較少。John Wong表示可能亞裔房東不願意參與調查，因此數據缺失，也有不少亞裔的物業持有人決定不放租，就是讓物業空置。

來自住房與經濟權益倡導（HERA）的律師布朗（Maeve Elise Brown），則強調許多小房東是房屋市場上的「可負擔住房」的提供者。如果他們的房子被其他大型財團、投資者收購了，那麼這個可負擔住房就可能沒有了。

一名華裔小房東也親身講述了自己的故事。本報也將後續跟進報導。

房東 疫情 亞裔

上一則

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

下一則

又傳攻擊事件 德利市亞裔婦遭搶劫

延伸閱讀

《老照片說故事》兩個女人的故事

《老照片說故事》兩個女人的故事
台打炒房下重手 第三戶限貸5.5成 重擊囤房囤地投機客

台打炒房下重手 第三戶限貸5.5成 重擊囤房囤地投機客
紓困金＝消費金？多數美民眾：要還債繳稅付房貸

紓困金＝消費金？多數美民眾：要還債繳稅付房貸
規畫理財 房貸高利息宜重貸

規畫理財 房貸高利息宜重貸
一分鐘解答╱獲得房貸不只一種方式

一分鐘解答╱獲得房貸不只一種方式
一分鐘解答：非美國籍 如何獲得銀行房貸

一分鐘解答：非美國籍 如何獲得銀行房貸

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」