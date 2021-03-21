我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

個人報稅延至5．17截止 公司報稅不延

記者謝雨珊／綜合報導
國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由原本的4月15日延至5月17日。（unsplash）
國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由原本的4月15日延至5月17日。（unsplash）

國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由4月15日延至5月17日，申請延期報稅 (extension) 的納稅人，截止期限則為10月15日。不過報稅延期只適用於納稅人的個人報稅，不適用於公司報稅。會計師表示，個人報稅延期，繳稅也同樣延期，在5月17日前繳稅不會有罰款。

根據國稅局釋出的最新數據，今年與去年同期相比，今年迄今收到的報稅及退稅遠比去年少很多。截至3月12日，國稅局收到660萬份報稅，比去年同期降了13%。該局迄今退稅167萬元給納稅人，比去年同期少了28%。會計師張青認為，大眾對稅表內容不甚了解，對報稅抱持觀望態度。

會計師施啟祥呼籲大眾注意，國稅局雖已延期報稅，但只針對個人報稅，公司報稅的截止日期目前沒有更動，仍是在4月15日。建議大家鎖定報稅方面的最新消息。另方面，通常民眾只要在4月15日前，都可打錢進入IRA個人退休帳戶來省稅。國稅局雖然延期報稅截止日期，但尚未針對打錢進IRA個人退休帳戶的截止日期做出說明。民眾可按照現行規定調整稅務規畫。

他也提到，申請延期報稅至10月15日的納稅人，雖可晚交上稅表，但任何欠下的稅款都得在5月17日前交上。公司欠下的稅款則需按照現行規定，在4月15日前交上。

報稅 國稅局 退稅

上一則

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

下一則

又傳攻擊事件 德利市亞裔婦遭搶劫

延伸閱讀

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅
報稅期限延至5月17日 只適用個人 公司不行

報稅期限延至5月17日 只適用個人 公司不行
先鋒資本幫助您獲得PPP免還政府自顧人士貸款

先鋒資本幫助您獲得PPP免還政府自顧人士貸款

紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5月17日截止

紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5月17日截止
紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5•17截止

紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5•17截止
職場新人早報稅 領3200元紓困金

職場新人早報稅 領3200元紓困金

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」