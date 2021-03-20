「了解世界的窗口」 97歲張澤宜每天早晨等著世界日報

今年97歲的張澤宜，是世界日報的忠實讀者。（家人提供）

今年97歲的張澤宜，是世界日報 忠實的「老讀者」，45年來持之以恆每天閱讀世界日報。她從美國 東海岸搬到西海岸，唯一不變的就是愛好讀報紙的習慣。她退休後的晚年生活，每天早晨就是等著報紙送來。

目前張澤宜和女兒以及女婿居住在屋崙（奧克蘭）。年事已高的張澤宜，聽力也漸漸下降，所以電視機、收音機她也已經不太使用。但是好在她的視力依然很好，而且本身也喜愛讀報、讀書，所以世界日報就成為了她每天的生活必需品。

「如果沒有報紙的話，她會很悶，」張澤宜的女兒沈元元說，媽媽現在每天早晨就在等著報紙送來。她說因為張澤宜通過閱讀世界日報，可以了解許多世界各地的事情，尤其像是中國大陸、台灣 、香港等大中華地區的事情，一份報紙就成為了她「了解世界的窗口」。

有趣的是，世界日報每年新春的生肖年曆手冊，就是張澤宜的摯愛。她喜歡收集每一年的手冊，盼著手冊的到來。沈元元說，有一年送報的時候，不知怎的，年曆手冊就沒送到，當時沈元元都要打電話去報社希望能夠補送一本，因為這對張澤宜而言十分重要。

張澤宜生於北京，是家裡的「老九」。她畢業於天津師範，隨後在台灣的女師附小擔任一、二年級的老師。因為她的國語標準，她在校內的工作也頗受認可，許多達官貴人、政界高層的小孩都是她的學生。沈元元說，至今都有許多學生，都已經70歲了，還在和她聯繫，因為她是非常好的啟蒙老師。

1960年代，張澤宜隨夫移民美國，居住在明尼蘇達州。1970年代則搬去了首都華盛頓，從那時開始她就在閱讀世界日報。1980年代，她從東海岸搬來了西海岸，和女兒、女婿住在灣區，直至今天。沈元元是1971年的全美華埠小姐的冠軍，她的丈夫李萱頤活躍於華埠僑界，擔任多個機構董事。

獲悉本報的老讀者系列訪談之後，張澤宜還特別跟2021年1月21日的世界日報合影一張，當時封面A1的照片就是拜登總統宣誓就職的瞬間。巧合的是，張澤宜在1970年代居住在華盛頓的時候，也和丈夫親自去看過總統就職，因此這個活動對她而言也別具回憶的價值。