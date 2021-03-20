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反仇恨犯罪 亞裔社區向加州州長紐森建言

記者黃少華／舊金山報導
州長紐森（右三）與多名亞裔社區組織領袖舉行會議後聯合舉行記者會。左三為CYC行政主任溫靜婷。（記者黃少華／攝影）
州長紐森（右三）與多名亞裔社區組織領袖舉行會議後聯合舉行記者會。左三為CYC行政主任溫靜婷。（記者黃少華／攝影）

在舊金山中華文化中心3月19日的記者會之前，州長紐森（Gavin Newsom）與多名亞裔社區組織的領袖先進行了一次大約一小時的會議，探討應對亞裔遭受愈發嚴重的歧視和仇恨犯罪之道。

出席這次會議的人士包括：州長紐森、加州眾議員邱信福（David Chiu）、華人權益促進會聯合行政主任崔禎文（Cynthia Choi）和潘偉旋（Vincent Pan）、舊金山中華文化中心執行總監梁凱欣（Jenny Leung）、社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷（Sarah Wan）、華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）等。

CYC行政主任溫靜婷在記者會之後的受訪中表示，她當天早上探望了3月17日在市中心遭一名白人男子打傷的76歲華裔長者謝蕭珍，聽到受害人說仍然感到害怕，而且對再出門產生了極大的心理陰影。溫靜婷說，受害人之所以敢於站出來接受訪問，是為了發生在她身上的事情不要再發生在其他長者身上。

溫靜婷認為，這是一個很好的機會，通過與紐森的對談，讓紐森直接聆聽到亞裔社區的聲音。她向紐森提出，應該向受仇恨事件或暴力案件影響的受害人增撥資源，減少受害人獲得支援的流程，增加跨族裔之間的溝通，將包括華裔在內的廣大亞裔社區體驗分享給其他各社區。

針對亞裔社區不少第一代移民語言相對單一、英語能力不足的問題，溫靜婷說，與會的社區領袖向紐森提出，加州及地方政府提供更充分的多語言服務非常重要。因此，政府可以聘請更多不同種族背景的職員提供服務，包括即時傳譯。

溫靜婷還提到，政府跟社區機構的合作也非常重要。比如，在近期發生的兩起仇恨犯罪案件，社區機構向受害人提供了菲律賓語、越南語和華語服務，得到了受害人的高度信任。

紐森 亞裔 加州

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