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罷免紐森門檻已過 下半年恐改選加州州長

編譯組／沙加緬度電
罷免紐森運動已收集到足夠的簽名，加州下半年可能進行州長選舉。（Getty Images）
罷免紐森運動已收集到足夠的簽名，加州下半年可能進行州長選舉。（Getty Images）

罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）運動日前已收集到超過210萬個簽名，很有機會迫使加州今年下半年進行州長選舉。

罷免運動組織者表示，截至17日，他們共收集到211萬7730個支持者的簽名，遠超過提出罷免訴求的門檻150萬個簽名。

「拯救加州」（Rescue California）經理鄧斯莫（Anne Dunsmore）表示，他們現在對罷免紐森比過去更有信心。她說。紐森一直對罷免運動採取居高臨下的態度，這只會讓選民更反感。鄧斯莫說：「這提醒民眾，他從一開始就與罷免運動的核心問題脫節。」

在未來幾個月，加州選民可能還無法得知是否及何時可以決定紐森的命運。縣選舉官員要到4月底才能統計完有效的簽名數量，即使有效簽名數量足夠，還要經過一段緩衝期，在這段時間內，參與聯署者有權撤回支持，官員也要評估選舉將產生的費用。因此，選舉最快也要等到11月或12月才有可能舉行。

不過，紐森本周已對罷免行動展開反擊，他在全國性媒體上譴責這項罷免運動是由右翼極端分子、陰謀論者和前總統川普的支持者所主導。

紐森16日在阿拉米達縣接受訪問時說：「我們一定會反抗。雖然這件事與州長有關，但也與民眾有關，與我們的價值觀有關，與我們所珍視的東西有關。」

紐森表示，罷免行動針對的並非是他處理疫情的方式，而是對「加州變得愈來愈棕色」（the browning of California，指少數族裔人口）發出的憤怒。

紐森指出，宇洛縣（Yolo County）退休警長希特利（Orrin Heatlie）去年在臉書上發文發起罷免行動，稱應該在無證移民身上植入晶片。紐森還點出反疫苗觀點、匿名者Q（QAnon）陰謀論和一些罷免支持者捐款給川普。

紐森說：「我為加州的價值觀而戰，這帶來許多危險。因為在選舉中，誰知道究竟會發生什麼？這些人其實就是討厭加州人。」

紐森 加州 川普

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