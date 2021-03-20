長者打疫苗 東灣聖利安住補貼車資

65歲及以上長者目前處於接種新冠疫苗的優先層級。（記者黃少華／攝影）

東灣聖利安住（San Leandro）將從22日（下周一）起，為全市60歲及以上的長者居民提供按需免費乘車服務，方便長者通過靈活的乘車計畫接種新冠（COVID-19）疫苗 。

阿拉米達縣的長者作為1B階段的合資格人群，現時獲得優先接受疫苗接種服務。然而，不少長者指出，他們希望進入阿拉米達縣的許多疫苗接種點，他們無法使用方便長者的交通工具到達那裡。

聖利安住是第一個要求使用阿拉米達縣交通委員會（ACTC）專項資金，為接種疫苗當天的居民提供乘車需求服務補貼的城市。目前，聖利安住居住著大約1萬2000名60歲以上的長者。

聖利安住的FLEX RIDES是由ACTC和GoGo Grandparent合作資助的按需乘車計畫。ACTC使用B/BB提案的資金，為需要前往聖利安住市內、外特定地點的FLEX RIDES會員提供乘車旅行補貼。加入FLEX RIDES計畫是免費的。會員最多可免費獲得四次單程接種疫苗的出行乘車補貼，每次20元，但須提供預約接種證明。

阿拉米達縣縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）說：「這是創造性的解決方案，為優先的長者居民接種疫苗提升有限的運輸能力。我希望其他有長者交通項目的城市也能效仿，讓所有的長者接種這種預防致命病毒的疫苗。」

聖利安住市長卡特（Pauline Russo Cutter）說：「希望盡自己的一份力量幫助聖利安住的長者居民獲得疫苗。關鍵的一步是讓他們安全到達那裡。作為聖利安住市長和阿拉米達縣交通委員會主席，我理解這些政府間關係的實際力量，以及它們如何在危機時期為社區服務。」

雖然聖利安住的FLEX RIDES計畫為乘坐UBER等共乘車輛的乘客提供服務，但直接在應用程序上預訂服務的乘客將不符合條件。聖利安住居民可以通過註冊成為FLEX RIDES計畫的會員來獲得交通服務。居民可撥打電話（510）577-3462或發送電郵[email protected]加入計畫。

目前，聖利安住的疫苗接種預約適用於高危人群和65歲及以上人群。居民可以登錄網頁www.myturn.ca.gov或撥打電話（833）422-4255諮詢預約事宜。更多資訊，居民可訪問網頁https://covid-19.acgov.org/index.page。