進口非法車燈 佛利蒙男罰170萬

佛利蒙華裔男子因非法進口大功率車燈被判支付170萬元並入獄。本圖為示意圖，並非文中所述及的車燈。(Getty Images)

一名44歲的佛利蒙男子因非法進口不符合美國 安全標準的汽車前燈，而被判處18個月的聯邦監禁，聯邦當局稱該非法操作已持續了13年之久。

被告何楚昌（Chu-Chiang Ho，音譯。又名Kevin Ho）19日在屋崙聯邦法院作出的判決中，還被令沒收170萬元。聯邦法院法官提葛（Jon S. Tigar）判決的一部分。何楚昌在服刑期滿後，將被監外看管三年。檢察官主張對他判刑兩年，並在法庭記錄中寫道，何楚昌以「明亮到危險的燈光」造成了公共安全隱患。

在與聯邦檢察官辦公室達成的認罪協議中，何楚昌承認他從中國 進口的車前燈存在安全隱患，因為它們的亮度超過了允許範圍。

「何還在認罪協議中承認，曾做手腳掩蓋他的計畫。 他與供應商合作，在提供給美國海關和邊境 保護局的文件中對他進口的商品進行錯誤描述，以欺騙的方式使該機構相信這些商品是合法的。」

聯邦檢察官辦公室發布的新聞稱。「何還多次更換公司名稱以逃避被發現，並將多名家庭成員列為其公司的高管。事實上他始終保持對業務的控制。」

辯方律師主張對何楚昌判軟禁18個月，以及罰款和社區服務，認為沒有必要用坐牢來懲罰他。辯方的量刑簡述中包含了許多聲援信，並為他的人品擔保。

「雖然何先生承認他進口違禁車燈和附帶電線器具的行為持續了好幾年，但他的業務在其他方面是合法的。公司已銷售和正在出售的是完全合法的各種消費品」，辯護律師基恩（William Keane）在法庭記錄中寫道。