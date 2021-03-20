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開發灣區房地產 Google投資10億

編譯組╱灣區 電
Google宣布擴大在加州投資，包括山景城Google灣景園區開發計畫。(圖取自臉書)
Google宣布擴大在加州投資，包括山景城Google灣景園區開發計畫。(圖取自臉書)

Google於日昨宣布，今年將在加州加倍投資、進行總額超過十億元的全州範圍的房地產與開發計畫。其中包括已在灣區進行的多個項目。

目前，Google在全美投資超過70億元、至少可創造1萬個新工作職位。在維吉尼亞州、德州、明尼蘇達州、奧勒岡州開設辦公室大樓，並正擴大紐約市辦公室人員，升級分別位在芝加哥、西雅圖、密西根、麻州與賓州的辦公室園區。根據美國證交會文件，至2020年底，Google母公司Alphabet在全球擁有13萬5300名員工。

在灣區，Google計畫投資總值十億元的房地產開發項目，包括以下4大主要開發項目：

‧山景城灣景(Bay View)園區。位在山景城美國航太艾姆士研究中心(NASA Ames Research Center)的Google園區。總面積為110萬平方英尺。地點在Lomax Lane與Wright大道交口。

‧山景城東查理斯頓(Charleston East)園區。位在山景城2000 N. Shoreline Blvd. 的Google園區。這項計畫面積為59萬5000平方英尺。

‧桑尼維爾1265 Borregas Ave。這是一棟5層樓的Google辦公大樓、總面積為18萬2500平方英尺。該建築將採用新建築方法的大量木材材料。

‧舊金山開發計畫。

目前，山景城灣景、東查理斯頓兩項計畫正在進行開發當中，桑尼維爾Google辦公大樓則是全新計畫。Google預計於今年完成山景城兩個園區建設。桑尼維爾辦公大樓則預期在2021年開始建設。

這並不是Google第一次在經濟不景氣期間進行商業房地產投資。上一次經濟大蕭條結束後，Google開始在灣區進行大範圍房地產購買，並且持續擴大投資，直到疫情開始。擴建項目包括兩次在南灣各以10億元購買房地產，以及多次租賃及其他發展計畫。

Google擴大在加州投資範圍，和其他企業離開灣區成為對比。包括甲骨文、惠普、嘉信理財都決定將總部遷出灣區。此外，Google在灣區的開發計畫不僅是辦公室園區，還準備在聖荷西進行大規模開發結合住商辦的西區計畫、不納在Google今年在加州投注資金額度數十億元之內。

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