疫苗供應不足 聖縣大規模預約接種難

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏表示，疫苗供應不足的現狀讓人心碎。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣表示，儘管疫苗 的供應量不足，但本周仍然在吉爾洛跟莫干山的農場為農業工人設立了多個疫苗接種點。此外，還在東聖荷西 的社區疫苗接種點提供有限的第一劑疫苗接種機會。包括與史丹福大學合作的Aloha Roller Rink疫苗接種站，仍然每日提供有限的第一劑疫苗接種。

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，州政府疫苗的供應不足使得大家都感到沮喪，特別是那些有資格接種疫苗，以及想接種但無法預約的人。他表示，由於目前疫苗的供應量不足，縣府不得不將幾乎所有疫苗用於第二劑的疫苗接種，同時，盡量為受到疫情影響嚴重的社區提供疫苗。

在聖荷西從事餐館工作的老劉告訴記者，自己一家人都從事餐館工作。全家人嘗試預約疫苗好幾個禮拜都沒有成功，而且連預約網站都無法進入。作為餐館工作者，他不得不因此每日戴上兩層口罩在廚房工作，「我們都願意且十分想接種疫苗，但是這個系統真的沒有辦法預約接種疫苗。」

聖縣政府透露，未來幾周內聖縣的疫苗供應量將會大幅的增加，包括會有更多的只需要施打一劑的強生疫苗的供應。縣經理史密斯（Jeffrey Smith）表示，聖縣已經建立了一個非常有效的疫苗分發系統，並且將會持續優化。他表示，一旦疫苗供應量允許，將會開放更多的首次疫苗接種機會，「我們期待在疫苗供應允許的情況下，更加廣泛地開放首次疫苗預約。」

聖縣上周宣佈將數千名凱瑟醫療（Kaiser）的病患原定於3月11日至3月21日之間的疫苗預約轉交給凱瑟醫院。聖縣衛生系統表示，因加州 政府向凱瑟保證，將會為凱瑟醫院患者以及凱瑟主辦的疫苗接種點提供足夠的疫苗。但與此同時，聖縣衛生系統卻沒有獲得從州府獲得相同的承諾與疫苗。