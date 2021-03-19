FCSN3月30日為特殊人士打疫苗 已有150預約

FCSN副主席陳慧明講述爭取為特殊人士進行疫苗接種的過程。（視訊採訪截圖）

華人 特殊兒童之友會(FCSN)17日表示，加州 政府將特殊人士符合施打疫苗 的時間，從6月提前到3月15日，即從15日起在全州範圍內特殊人士，都符合疫苗的施打資格。而在早先，特殊人士的家人等長期照護人員，已經符合了疫苗的接種資格。同時，透過與阿拉米達縣衛生部門合作，將於30日在華人特殊兒童之友會設立一天的移動疫苗施打點，為有需求的特殊人士進行疫苗施打。截止今日，已有150位FCSN的特殊人士預約進行30日的疫苗施打。

華人特殊兒童之友會執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）表示，根據州政府提供的數據，僅2月21日到27日的一周，在加州就有1017位特殊人士感染新冠。根據約翰霍普金斯的研究報告指出，患有唐氏症的特殊人士，因新冠導致的住院的風險增加了5倍，死亡的風險增加10倍。

葉愛卿指出，雖然特殊人士有如此高的感染率，且感染後更是危險，但之前特殊人士一直沒有被州府排到優先接種行列的前面。

華人特殊之友會副主席陳慧明（Aana Wang）也表示，特殊士的需求在社會中往往被忽視，爭取為特殊人士打疫苗的過程十分艱辛。首先，必須要讓州府了解特殊人士的需求與接種疫苗的障礙，同時也要不斷地與政府部門進行溝通。從去年開始，她們就一直為特殊人士施打疫苗進行呼籲，直到二月中下旬才獲得回應。

陳慧明表示，特殊人士在疫情中經受到了嚴重的傷害，許多人無法進行社交等活動。日常生活又完全被打亂，希望接種疫苗可以讓特殊人士盡快回歸常規生活中。

葉愛卿透露，30日為華人特殊兒童之友會的特殊人士接種的是強生疫苗，疫苗將會由阿拉米達衛生部門提供。該會的特殊人士，以及同住的照護人員與家人都是當日的施打對象，屆時會提供一個房間，專門進行疫苗的施打。