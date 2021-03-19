涉不當行為 聖他克拉拉大學校長遭停職調查

聖他克拉拉大學校長奧布賴恩涉嫌不當行為被調查。(本報檔案照)

對於加州最古老的高等學府聖他克拉拉大學來說，驚人新聞是校長奧布萊恩（Rev. Kevin O'Brien）已經被強制休假，等待有關其不正當行為的調查結果。

奧布萊恩現年54歲，兩年前成為聖他克拉拉大學第29任校長，並在1月主持了當選總統拜登 （Joe Biden）在宣誓就職前參加的彌撒。

大學董事會主席索布拉托（John M. Sobrato）在通知表示，校方獲悉，耶穌會辦公室「最近收到的說法是，奧布萊恩神父在成人場合表現出的行為，主要包括談話，可能不符合耶穌會既定的協議和界限」。

聖他克拉拉大學是私立大學，在全美本科教學中排名前25位，遵循耶穌會的教育宗旨。耶穌會是天主教會的一個教團，在全世界有一百多所大學。

18日早上在收件箱中收到聲明的聖他克拉拉大學校友和董事會成員均表示震驚。

「我不知道發生了什麽…我真的很驚訝，」該大學籌款團體董事會成員、薩拉度加市前市長克萊恩（Norman Kline）說。他表示，奧布萊恩深受社會各界的喜愛，給人留下深刻印象。

奧布萊恩出生於加拿大蒙特利爾，1988年在他22歲時成為美國公民 ，並於當年獲得喬治城大學政府專業本科學位，隨後又獲得佛羅里達大學法律學位。之後，奧布萊恩接受了佛羅里達州西棕櫚灘紅衣主教紐曼天主教高中教師工作。他在1996年、29歲時進入耶穌會，並於2006年受封。

奧布賴恩擔任大學校長以來，一直在處理各種爭議。他曾在8月不得不處理校警涉嫌對一名教授家屬進行種族定性的事件。雖然這些警察 在等待調查期間被告假，但一些人批評奧布萊恩對該情況的處理態度，包括雇用一名白人調查員。

「我想請大家讓調查順利進行，」索布拉托寫道，「我們不會不斷提供的最新情況，但會傳達調查的最終結果。」