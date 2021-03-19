我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

涉不當行為 聖他克拉拉大學校長遭停職調查

編譯組╱聖他克拉拉市18日電  
聖他克拉拉大學校長奧布賴恩涉嫌不當行為被調查。(本報檔案照)
聖他克拉拉大學校長奧布賴恩涉嫌不當行為被調查。(本報檔案照)

對於加州最古老的高等學府聖他克拉拉大學來說，驚人新聞是校長奧布萊恩（Rev. Kevin O'Brien）已經被強制休假，等待有關其不正當行為的調查結果。

奧布萊恩現年54歲，兩年前成為聖他克拉拉大學第29任校長，並在1月主持了當選總統拜登（Joe Biden）在宣誓就職前參加的彌撒。

大學董事會主席索布拉托（John M. Sobrato）在通知表示，校方獲悉，耶穌會辦公室「最近收到的說法是，奧布萊恩神父在成人場合表現出的行為，主要包括談話，可能不符合耶穌會既定的協議和界限」。

聖他克拉拉大學是私立大學，在全美本科教學中排名前25位，遵循耶穌會的教育宗旨。耶穌會是天主教會的一個教團，在全世界有一百多所大學。

18日早上在收件箱中收到聲明的聖他克拉拉大學校友和董事會成員均表示震驚。

「我不知道發生了什麽…我真的很驚訝，」該大學籌款團體董事會成員、薩拉度加市前市長克萊恩（Norman Kline）說。他表示，奧布萊恩深受社會各界的喜愛，給人留下深刻印象。

奧布萊恩出生於加拿大蒙特利爾，1988年在他22歲時成為美國公民，並於當年獲得喬治城大學政府專業本科學位，隨後又獲得佛羅里達大學法律學位。之後，奧布萊恩接受了佛羅里達州西棕櫚灘紅衣主教紐曼天主教高中教師工作。他在1996年、29歲時進入耶穌會，並於2006年受封。

奧布賴恩擔任大學校長以來，一直在處理各種爭議。他曾在8月不得不處理校警涉嫌對一名教授家屬進行種族定性的事件。雖然這些警察在等待調查期間被告假，但一些人批評奧布萊恩對該情況的處理態度，包括雇用一名白人調查員。

「我想請大家讓調查順利進行，」索布拉托寫道，「我們不會不斷提供的最新情況，但會傳達調查的最終結果。」

美國公民 拜登 警察

上一則

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

下一則

社區移動援助響應者計畫 東屋崙先試點1年

延伸閱讀

北京各大學陸續開學 當地實施師生接種新冠疫苗計畫  

北京各大學陸續開學 當地實施師生接種新冠疫苗計畫  
真相曝光！法教師遭斬首案 13歲女學生撒謊引連鎖反應釀悲劇

真相曝光！法教師遭斬首案 13歲女學生撒謊引連鎖反應釀悲劇
陌生地（一）

陌生地（一）
第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂

第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂
「每年可引進80萬墨勞」美墨峰會 墨總統提議 拜登怎麼說

「每年可引進80萬墨勞」美墨峰會 墨總統提議 拜登怎麼說
西班牙巴塞隆納遊 訪「上帝的工程師」高第經典之作

西班牙巴塞隆納遊 訪「上帝的工程師」高第經典之作

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號提案。（記者劉先進／攝影）

搶劫重罪變盜竊輕罪 華人怒吼：堅決反對SB82提案

2021-03-14 03:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹