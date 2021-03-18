南灣政界齊發聲 譴責襲擊亞裔女性

加州眾議員羅達倫對亞特蘭大發生的槍擊案表示譴責。（記者陳程威╱攝影）

亞特蘭大地區16日三家按摩院連續發生槍擊案，造成至少六名亞裔 女性死亡。根據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）發布的從去年3月到今年2月的12個月時間裡，共蒐集到了3795件針對亞太裔的仇視案件。數據中還反映出，女性報告發生仇恨事件的可能性是男性的2.3倍。

矽谷地區政界領袖紛紛對此事予以譴責。代表南灣的加州眾議員 李天明表示，對於亞太裔來說，發生在亞特蘭大的襲擊事件讓人們很受傷。他在個人社交媒體上寫道：「這是一個將種族主義正常化，將政治正確妖魔化的國家。老人、移民和女性面臨到持續性的恐懼和焦慮。」

他表示，這是長期的過程。但就對他個人而言，他會讓亞裔女性的聲音去指引這個時代。他自己會將亞裔女性作為榜樣。

同樣代表南灣的加州眾議員羅達倫表示，亞太裔的令人心碎的現狀就是每天都會有朋友和家人們被攻擊。

代表南灣的加州眾議員卡拉（Ash Kalra）表示，嫌犯以亞裔女性為主按摩店的攻擊，反映出了針對這些努力工作的亞洲婦女的仇恨和暴力令人髮指。

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納表示，針對亞太裔的暴力犯罪行為不能容忍，必須讓事實暴力行為的人付出代價。針對亞裔美國 女性的攻擊與種族主義以及厭女症有關。正如911之後可以顯見，美國對世界上其他的國家的妖魔化也是助長了美國國內的暴力行為。羅康納說，美國可以在不復制分裂和仇恨的情況下走向成功。