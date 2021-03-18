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Stop AAPI Hate：亞太裔受歧視 女多於男

編譯組／綜合17日電
調查發現，疫情期間，美國亞太裔女性比男性更容易受到歧視。（Getty Images）
調查發現，疫情期間，美國亞太裔女性比男性更容易受到歧視。（Getty Images）

「停止仇恨亞太裔」團體（Stop AAPI Hate）16日最新公布調查報告，他們發現，在過去一年裡，亞太裔女性遭受歧視的可能性是亞太裔男性的兩倍以上。

「停止仇恨亞太裔」從去年3月新冠疫情爆發以來持續追蹤歧視案件。在16日晚上喬治亞州亞特蘭大地區發生6名亞裔女子遭槍殺後，「停止仇恨亞太裔」這份報告呈現了新的意義。

16日公布的報告記錄了美國50州和華盛頓特區從去年3月19日到今年2月21日發生的歧視案件，總計將近3800宗，從言語騷擾、迴避、網路騷擾，到肢體攻擊和侵犯民權都有，超過40%的受害者為華裔，而且女性受害者比男性多。在這數千宗案件中，有48宗發生在15日發生槍擊案的喬治亞州，數量在50州中排名第12，加州以1691宗排名第一。

「停止仇恨亞太裔」發起人之一舊金山州大華裔教授張華耀（Russell Jeung）表示，罪犯針對的大多是他們認為較弱勢的人，例如年長者、青少年和女性。張華耀說：「亞裔在美國始終被視為外來者遭到排斥，而且被物化。」因此導致被攻擊。

匹優研究中心（Pew Research Center）也發現，約有三成亞裔民眾在疫情期間被人以種族歧視言語辱罵或取笑，與「停止仇恨亞太裔」和其他組織發現人們將疫情歸咎於亞裔的趨勢一致。

「停止仇恨亞太裔」認為，這個趨勢的始作俑者正是前總統川普，因為他為了推卸處理疫情不當的責任，故意稱新冠病毒為「中國病毒」。「停止仇恨亞太裔」說：「這類言論為歧視亞裔的人提供了動力，甚至讓亞裔受到傷害。」

張華耀表示，把病毒歸咎於亞裔讓仇恨言論和暴力產生關聯性，要制止這種暴力，政府有必要改變措辭。

亞裔 種族歧視 疫情

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