加州提案 執法者違法 剝奪證照

加參議員布拉德福德提出的法案將從行為不端的警察手中奪走警徽。 （美聯社）

支持者日前表示，加州 將開始為執法人員頒發執照，用來結束種族歧視 等不當行為者的職業生涯，並使起訴他們得到金錢賠償變更容易。加州與夏威夷、紐澤西和羅德島一起是僅有的四個無法取消警察 資格的州。

由加州參議會公共安全委員會負責人布拉德福德（Steven Bradford）提出的法案，將要求州維和警員標準和培訓委員會向每位警員頒發資格證明或基本證書。目前，加州為200多個職業和行業頒發執照，包括醫生、律師和承包商，但不包括執法人員。

布拉德福德的法案將賦予委員會調查警員的權力，並能夠因過度使用武力，性侵犯，進行虛假逮捕或報告，或參與執法團夥等錯誤行為撤銷他們的資格。根據他的修訂提案，其中一些調查可能具有追溯力。警員還可能因為種族、宗教、性取向或精神殘疾等原因 「表現出具有偏見的行為 」而失去警徽。

布拉德福德在他的法案中說，每四個被警察打死的手無寸鐵的人中，就有三個是有色人種。

執法工會和協會16日再次表示，支持有一種方法來永久性地淘汰不良人員。但他們去年反對布拉德福德提出的九人紀律委員會的組成，說會對警察有偏見。

加州警察局長協會主席努涅斯（Eric Nunez）和代表洛杉磯、舊金山和聖荷西警員的工會都表示，這場辯論歸根結柢是警員是否應該得到努涅斯所說的 「公平和公正的程序」。

「不幸的是，布拉德福打算建立的是一個政治觀點，而不是良好的政策」，工會在一份聯合聲明中說。

加州普通維和警員研究協會主席馬爾威（Brian Marvel）說，布拉德福的法案 「甚至可能會令那些為保護我們的家庭和社區安全而置自己於險境的最值得尊敬的官員也遭到懲罰 」。它將使起訴警察及其雇主、剝奪被告的憲法權利變得更加容易，但將更多要求政府來支付對其雇員的民事處罰。

法案稱，目前有限的訴訟豁免權 「往往導致警察即使在違反或侵犯了公眾的權利時，仍可在民事法庭上逃避責任，特別是在過度使用武力方面」。