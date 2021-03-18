亞特蘭大按摩店槍擊案拉警報 舊金山提高戒備

舊金山提高戒備，增派警力維護亞裔社區治安。圖為警察局長史考特。（記者李晗 / 攝影）

亞特蘭大針對亞裔 按摩店的槍擊 案造成八死，拉響亞裔社區的治安警報。事件引起全美關注，尤其是當前針對亞裔的歧視暴力事件頻發。舊金山 也將提高戒備。

警局除了將加強在亞裔社區的警員巡邏，維護治安之外，也將和聯邦、亞裔社區機構合作。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）17日表示，槍擊事件非常恐怖。自己與亞裔社區站在一起。他強調，針對族裔而進行的攻擊事件都是不可接受。

據悉在市長布里德（London Breed）的指令之下，舊金山警局將在全市多個亞裔聚居區，包括華埠、列治文區、日落區、肖化區、訪谷區等地加派警員巡邏。同時具體的長遠維安細節將會在未來公布。

警局發表聲明指出，正在與聯邦以及本地的亞裔社區機構合作，加強在亞裔社區中的巡邏，指出近期舊金山已經有一連串的反亞裔的暴力事件發生。

舊金山政界眾多官員都表態發聲，悼念死者，與亞裔社區站在一起。市長布里德說，沒有人應該因為自己的族裔和膚色而感到害怕，或者害怕成為受害者。

舊金山的三位州議員威善高、丁右立和邱信福發出聲明，強調事件令人震驚心碎，要求改變。

邱信福特別指出，亞裔作為「模範少數族裔」的刻板印象，隱藏了社區內存在的困境和剝削情況。

威善高則說事件再次提醒全國各地反亞裔仇恨犯罪的增加，不能對這種仇恨感到麻木，必須採取行動終結它。

丁右立強調亞裔社區已經遭遇太多傷痛，這個事件揭示槍枝暴力和針對女性暴力的問題。