聖縣砍心理照護機構工作時間 聖荷西醫護抗議

前州參議員畢爾(左)聲援聖縣衛生工作者的遊行集會。（記者陳程威／攝影）

由於聖克拉拉縣宣布縮短聖荷西一家心理衛生緊急護理中心（MHUC）運營時間，包括山谷醫療中心急診室工作人員、註冊護士，以及前州參議員畢爾（Jim Beal）、聖縣教育 委員洛斯（Claudia Rossi）等，於17日在聖縣福利與健康中心（ Central Wellness & Benefits Center）前舉行遊行 集會。

聖縣行為健康服務部門報告，由於自殺意念的次數和比率的增加，急診部門的就診人數有所增加。聖縣的自殺人數和自殺率在過去兩個財年(2018-19財年)一直在上升。2019年自殺死亡人數為169人，比2018年增加14%。

畢爾表示，從事心理健康的照護工作從來不是容易的決定。在疫情 期間，西語裔受到了人口受到不成比例的傷害。人們的心理壓力不斷增大。而在這種時候，聖縣做出縮減心理衛生緊急護理中心運營時間的決定，完全不合理。

他督促聖縣議員以及州議員盡快為聖縣的心理健康照護系統提供足夠的資金。「聖縣已經有了很好的心理照護系統，現在要做的是，投入足夠的資金去確保它能夠充分的運營。」

洛斯表示，心理健康的照護應該要被優先處理。不充分的心理健康照護服務，是造成社區裡面許多悲劇的根源。希望決策者們可以明白照護有心理健康問題民眾的責任。

聖縣的婚姻和家庭治療師皮卡索(Connie Picazo)表示，在疫情減少心理健康緊急照護的工作時間是不負責任的。如果在晚上無法獲得心理健康照護的服務，很多病人將不得湧向已經人滿為患的急診室尋求心理健康的照護。

皮卡索表示，縣政府不能口口聲聲說關心民眾，卻又在另外一方面去縮減相關的服務。她表示，問題在於民眾在獲取心理健康服務方面面臨著很大的障礙，特別是對於西語裔等弱勢社區來說。

聖縣急診醫生達奇諾Joseph D 'Acierno）表示，由於新冠疫情，山谷醫療中心急診室收治的患者數量大幅增加。在被接收之前，病人已經在停在外面的救護車里平均等待2-3小時。

他表示，自己每天都要工作12個小時，縮短心理健康緊急護理的運營時間將會使急診室工作人的工作量更加暴增，從而病人更難獲得照護。

青少年心理健康緊急援助（Youth Mental Health First Aid）的緊急協調員梅納表示，MHUC是社區能夠獲得的有限資源之一，可能對MHUC的資金縮減將會對聖縣的青少年健康造成不利的影響。