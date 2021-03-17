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加快校園安全重開 州長紐森訪阿拉米達市小學

記者黃少華／阿拉米達市報導
州長紐森（左二）與州眾議員邦塔（右二）、阿拉米達市市長Marilyn Ezzy Ashcraf（右一）商討學校重開事項。（記者黃少華／攝影）
州長紐森（左二）與州眾議員邦塔（右二）、阿拉米達市市長Marilyn Ezzy Ashcraf（右一）商討學校重開事項。（記者黃少華／攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）16日午間到訪東灣阿拉米達市（Alameda）的Ruby Bridges小學，強調州府為重開校園所做的工作。

陪同紐森還有加州眾議員邦塔（Rob Bonta）、阿拉米達市市長阿什克拉夫特（Marilyn  Ashcraft）以及阿拉米達市聯合學區的部分官員。

紐森表示，加州1萬1000所學校當中，幾周前有6000多所已經重開或計畫在未來幾周內重開，一周半前達到8000所，這一數字如今已經達到9000所，重開速度很快。

阿拉米達市聯合學區已經從本周起安排8所小學的學生返回課堂進行混合教學，包括課堂面授、線上學習、自習等模式。每個班被分成兩個較小且穩定的小組。學生每周到校上課兩次，每次約2.5小時。學區計畫從4月份開始讓8所中學的學生返回校園。

紐森說，州府一直努力加快學校的安全重開。其中，AB 86號法案包括一項66億元的一攬子計畫，為恢復課堂面授提供的安全保障、K-12學校教職員工優先接種新冠疫苗、三個月的個人防護裝備（PPE）、為3月31日前重開課堂面授的學區提供全額財政獎勵。截至3月16日，已經有40多萬名教育工作者接種了疫苗。

4月1日之後重開校園的學區將減少獲得財政獎勵。5月15日之前不開學的學區將失去所有獎勵。

紐森還表示，加州已經獲得聯邦政府的批准，將醫療補助資金用於學校的新型冠狀病毒（COVID-19）檢測，為檢測工作提供支援，並向各學區提供科技援助。

紐森說：「這套資助和支持學校的方案認識到，課堂面授不僅對滿足孩子的學習需求、而且對他們的心理健康和社會情感需求至關重要，尤其是最年幼和最易受傷害的孩子。」

紐森還提到，州府正在追踪可能或已經在加州出現的六種COVID-19變異病毒。日前，東灣康曲柯士達縣已經報告了第一宗英國變異病毒感染案例。他還提到巴西和南非的變異病毒。南非的變異病毒已經在舊金山灣區被發現。

不過，加州的COVID-19檢測呈陽性比率下降至創歷史新低的1.8%，過去一天只新增了1260宗確診病例，讓紐森感到了克服疫情的希望。隨著疫苗接種劑量的不斷新增，確診病例數量繼續銳減。

到目前為止，加州共提供了1260萬劑疫苗的接種服務。紐森說，在過去的24小時，加州有46萬4000人接種了疫苗。這個數字沒有上升的唯一原因是供應有限。

紐森 加州 學區

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