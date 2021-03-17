灣區第1！蘇拉諾縣開放50歲以上居民接種

蘇拉諾縣是灣區第一個開放給所有50歲以上居民接種疫苗的縣。（Getty Images）

為了盡可能不浪費預約空位，蘇拉諾縣成為灣區 第一個開放給所有50歲和50歲以上居民接種新冠疫苗 的縣。

蘇拉諾縣緊急醫療服務局（Emergency Medical Services Agency）官員塞爾比（Ted Selby）表示，他們於周末做出這項決定，已從15日起將民眾接種資格擴大到50歲和50歲以上所有居民。蘇拉諾縣衛生局官員馬蒂亞斯（Bela Matyas）指出，個別縣只要有遵守加州 指南為符合資格的民眾施打疫苗，可以自由進一步擴大居民的接種資格範圍。

塞爾比16日說：「在擴大接種資格範圍前，經常有一些預約空位沒有民眾使用。在開放給50歲以上居民接種後，所有預約都已被訂滿。」塞爾比表示，他們在本周末前可能會再將接種資格擴大到16到49歲的民眾。

蘇拉諾縣的接種工作8日正式進入加州疫苗計畫的1B階段第二級別，代表蘇拉諾縣的監獄受刑人、少年懲教所受刑人、遊民、大眾運輸系統、物流業、工業和重要製造業勞工、及50歲以上有健康問題的居民現在都可接種疫苗。加州15日起也已開放16歲到64歲殘障或患有嚴重疾病的居民接種疫苗。

蘇拉諾縣的新冠疫苗接種小組和凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、北灣醫療中心（NorthBay HealthCare）和圖羅大學（Touro University）等多個單位合作，將於3月17日和4月14日在委利賀（Vallejo）露天廣場為多個團體施打疫苗。