26億補助！加州租房援助網站上線

新冠疫情對加州的房屋租賃市場造成了很大衝擊。（記者黃少華／攝影）

加州 新冠疫情 租房援助（CA COVID-19 Rent Relief）申請網站15日上線。26億元的聯邦援助金協助受疫情影響的加州合資格家庭和房東。電話客服中心、免費熱線及社區組織提供支援。申請表提供多語言服務，幫助受到疫情重創的社區。

加州新冠疫情租房援助計畫是加州新冠疫情租客 救濟法案（COVID-19 Tenant Relief Act）的補助項目之一。法案由州長紐森於1月29日簽署立法，也被稱之為全美最強有力防逼遷保護法案。26億元的資金來自於聯邦分配給各州和地方管轄區的租金援助計畫。

因疫情導致財務困難及面臨高逼遷風險的加州居民，即日起可以申請參與加州新冠疫情租房援助計畫，以支付逾期租金。租客和房東可以瀏覽網頁 HousingIsKey.com 或致電833-430-2122，免費查詢申請資格並直接進行申請。客服時間為一周七天。

紐森承諾保障個人和家庭在疫情期間得以安居。他說：「加州擁有全美最強而有力的防逼遷保護政策。成千上萬的租客和小業主也因此能看見希望的曙光。即日起，我們將為那些需要援助的租客以及需要償還抵押貸款的小業主提供及時支援，並將重點關注種族和各地區之間的公平性。」

租客和房東均可申請加州新冠疫情租房援助。如果房東選擇參與這項計畫，加州將支付租客自2020年4月1日至2021年3月31日期間累積逾期未付租金的80%，前提是房東必須同意免除剩下的20%逾期未付租金。

如果房東不參與這項援助計畫，符合條件的租客也可自行進行申請。租客的收入低於地區中等收入（AMI）的80%或更少，則符合申請資格。這些租客將可以獲得2020年4月1日至2021年3月31日期間累積逾期未付租金的25%。這筆援助金將幫助租客在SB 91法案的保護下，免受房東逼遷。

援助申請將提供多種語言服務，包括英語、西班牙語、越南語、菲律賓他加祿語、中文、韓語等。民眾也可致電加州新冠病毒租房援助熱線833-430-2122，屆時將提供其它200多種的語言服務。