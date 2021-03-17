機票訂購客增 疫後旅遊春燕在望

旅遊業要回到疫情前的榮景，還得看各國解封的步調而定。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗 逐漸施打，回歸正常生活的時間也可能愈來愈接近。受疫情 重擊的旅遊業，引頸期盼景氣春燕的到來。灣區旅遊業者表示，這一、兩周以來，詢問與訂購機票的客人明顯增多，不過要真的看到大規模的遊客回溫，還得看各國解除旅遊禁令的步調而定。

美加旅遊負責人杜兆明16日指出，疫情已經持續一整年，一些同業甚至不敵疫情衝擊、退出市場。他以自己公司狀況為例，在疫情剛開始時最慘的時候，一整天都沒有詢價的電話。後來即使有零星的客人電話購票，票價也非常昂貴。近日來隨著疫苗的普及，加上客人信心或許也逐漸回溫，今年暑假之後的票，詢問與購買度都有數倍增加。

他指出，幾個華人熱門的航點看來，以舊金山 飛台灣來說，經濟艙4月份以後，長榮、華航大概是1300左右，跟過去淡季比起來還是算昂貴，但已經比先前便宜，每周各有兩到三個航班。聯合航空的話，目前相對便宜，經濟艙大約800多元。5月份以後的航班規畫，各家航空公司還在觀望之中，但估計運量應該會逐步提升。

以舊金山香港航線來說，疫情以來票價相對便宜，經濟艙與商務艙都跟疫情之前差異不大。不過，香港對於入境規定限制嚴格。飛中國大陸則是相當昂貴，單程經濟艙就落在4000元以上，而且還得滿足入境身分要求。

「大家憋很久了，會想要旅遊。不過，是否真能出遊，還是要看防疫規定的變化。」杜兆明指出，現在看來4月以後逐步樂觀，但是真要能回到過往榮景，隔離政策的取消扮演重要角色。畢竟，隔離兩周不但大幅增加假期消耗的天數，而且還得多一筆不小的費用。

從事旅遊規畫的業者Allen Chang也說，他許多客人喜歡用哩程換取免費機票或者升等，去年一整年即使有票，但生意幾乎只下剩一成不到。然而，近來客人的詢問度明顯增加，只是現在班機少，而且航班實際會不會飛的變數也大，因此換票不容易。他認為，在疫情之下很多人都透過信用卡或者其他途徑累積了不少哩程、而且尚未消化，未來若真的有「報復旅遊」潮，在需求旺盛強硬的情況下，機位恐怕是僧多粥少，許多航空公司的哩程可能會有明顯貶值。