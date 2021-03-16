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抗日戰爭史維會護釣島 籲美放棄現行政策

記者李榮／灣區報導
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）

近來因為中國大陸政府頒布新海警法，允許海警在特定情況下可以使用武力，引起日本政府反彈，使得區域情勢再度緊繃，而爭議已久的釣魚台問題又浮上檯面。抗日戰爭史實維護會15日發出聲明指出，北美保釣運動已經有50年的歷史，釣魚台歷史上本來就是中國的，兩岸政府都應該維護釣魚台的主權，「大好河山，寸土不讓」。

抗日戰爭史實維護會指出，50年前，在北美的華裔留學生基於維護史實，發起了保衛釣魚台運動，抗議美國政府片面將中國固有領土交由日本管轄，同時敦促兩岸政府堅決保衛國土，不容日本政府片面侵占。

抗日戰爭史實維護會表示，從歷史上看，早在中國明朝時，中國漁民就在釣魚台列嶼附近捕魚。清朝以後，釣魚台列嶼隸屬於台灣省宜蘭縣，是中國漁民的傳統漁場。甚至到了後來在日本占據台灣後，釣魚台列嶼仍隸屬台灣府，並非琉球，「美國政府強將釣魚台管轄權交付日本，是違反國際公法、更是一種強權的霸道行為。」

同時，在二次世界大戰後的波斯坦宣言（Potsdam Declaration）中，也明確規定日本政府之後僅可擁有日本四個主要島嶼，其他所有用武力侵占的外國領土必須歸還。因此，為了世界長期和平以及中美人民永久友好，美國政府應當放棄現行政策，承認中國對釣魚台的主權，並將釣魚台列嶼管轄權歸還中國。

抗日戰爭史實維護會在聲明中指出，史維會認為維護釣魚台歷史真相是史維會的責任，因此與灣區保釣人士共同呼籲兩岸政府，堅決維護中國領土主權，捍衛台灣漁民在釣魚台列嶼的傳統漁權，大好河山，寸土不讓。

抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）
抗日戰爭史實維護會從事保釣，已經數十年。（抗日戰爭史實維護會提供）

釣魚台 中國 日本

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