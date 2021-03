3品牌疫苗都有效 聖縣：最快得到的就是最好

疫苗是回到正常生活的關鍵,聖縣呼籲:最好的疫苗是你可以最快得到的品牌。(記者李榮/攝影)

新冠肺炎 (COVID-19)疫苗 逐漸上路,目前市面上共有莫德納 (Moderna)、輝瑞(Pfizer)以及嬌生(Johnson & Johnson)三種疫苗。聖他克拉拉縣15日發出聲明表示,縣衛生官員全力支持所有三種目前可用的新冠肺炎疫苗,「這三種疫苗都是安全的,已被證明在預防症狀、疾病和住院治療方面非常有效,「最好的品牌就是可以最快得到的品牌(the best vaccine is the one you can get the soonest)。」

聖他克拉拉縣府指出,三種疫苗的臨床試驗都表明,在預防感染新冠肺炎死亡方面,是百分之百有效的。而且,越來越多的證據表明,這三種疫苗有助於預防無徵狀的疾病。也意味著,接種過新冠肺炎疫苗的人,不太可能向未接種疫苗的其他人傳播新冠病毒。

聖他克拉拉縣指出,許多人在爭論哪一個疫苗才是最好的疫苗。事實上,不同疫苗之間的療效很難比較。不同品牌的新冠肺炎疫苗之間,也還沒有做過「head-to-head comparisons(頭對頭比較)」的研究比較。目前每種疫苗都以略為不同的人群進行研究,並在新冠肺炎大流行的不同階段進行測試,中間有可能有一些差異。

聖縣衛生局強調,「我們可以肯定地說,這三種疫苗提供的保護水平,與我們為人們定期接種的其他嚴重傳染病的一些最佳疫苗,成果可以媲美。」

聖縣指出,隨著新冠肺炎繼續傳播,必須要繼續努力爭取社區免疫,而醫療專家集體的建議是這樣的:「最好的疫苗,是你可以最快得到的品牌。不同的疫苗有不同的儲存要求,由於目前疫苗供應有限,每個疫苗網站可能無法始終如一地提供同一品牌。」