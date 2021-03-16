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3品牌疫苗都有效 聖縣：最快得到的就是最好

記者李榮／灣區報導
疫苗是回到正常生活的關鍵，聖縣呼籲：最好的疫苗是你可以最快得到的品牌。（記者李榮／攝影）
疫苗是回到正常生活的關鍵，聖縣呼籲：最好的疫苗是你可以最快得到的品牌。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗逐漸上路，目前市面上共有莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）以及嬌生（Johnson & Johnson）三種疫苗。聖他克拉拉縣15日發出聲明表示，縣衛生官員全力支持所有三種目前可用的新冠肺炎疫苗，「這三種疫苗都是安全的，已被證明在預防症狀、疾病和住院治療方面非常有效，「最好的品牌就是可以最快得到的品牌（the best vaccine is the one you can get the soonest）。」

聖他克拉拉縣府指出，三種疫苗的臨床試驗都表明，在預防感染新冠肺炎死亡方面，是百分之百有效的。而且，越來越多的證據表明，這三種疫苗有助於預防無徵狀的疾病。也意味著，接種過新冠肺炎疫苗的人，不太可能向未接種疫苗的其他人傳播新冠病毒。

聖他克拉拉縣指出，許多人在爭論哪一個疫苗才是最好的疫苗。事實上，不同疫苗之間的療效很難比較。不同品牌的新冠肺炎疫苗之間，也還沒有做過「head-to-head comparisons（頭對頭比較）」的研究比較。目前每種疫苗都以略為不同的人群進行研究，並在新冠肺炎大流行的不同階段進行測試，中間有可能有一些差異。

聖縣衛生局強調，「我們可以肯定地說，這三種疫苗提供的保護水平，與我們為人們定期接種的其他嚴重傳染病的一些最佳疫苗，成果可以媲美。」

聖縣指出，隨著新冠肺炎繼續傳播，必須要繼續努力爭取社區免疫，而醫療專家集體的建議是這樣的：「最好的疫苗，是你可以最快得到的品牌。不同的疫苗有不同的儲存要求，由於目前疫苗供應有限，每個疫苗網站可能無法始終如一地提供同一品牌。」

疫苗 新冠肺炎 莫德納

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