護理師提醒：打疫苗最好穿短袖 放輕鬆比較不會痛

陳宇慈指出，前往施打疫苗時最好穿著短袖，或者較為寬鬆、容易拉起的衣物。（陳宇慈提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗 逐漸開始施打，很多民眾也對疫苗施打的程序與相關準備都有不少疑問，在第一線幫民眾施打疫苗的護理師陳宇慈（Judy Chen）提醒，前往施打時建議穿著短袖，或者較為寬鬆容易拉起的衣物；另外，也提醒民眾在打完疫苗時，最好盡量放輕鬆，「這樣在打疫苗的時候通常比較不會痛。」

陳宇慈指出，近來最經常收到的問題是「嬌生 的疫苗什麼時候可以開始打？」她表示，嬌生疫苗現在很多地方已經開始施打，不過因為整體來說疫苗還是非常緊缺，不一定能打到特定品牌的疫苗。而就如醫界所指出，三種疫苗都相當有效，無需、也幾乎很難特別選擇。

她進一步提醒，最近天氣忽冷忽熱，很多人會穿著長袖去打疫苗， 但長袖對於施打疫苗其實不太方便，如果可以穿短袖會更好。另外很多人非常害怕打針，像她自己也不喜歡被打針；不過如果真的害怕，就盡量在打針的時候轉頭往別的地方看，或者跟其他人聊天，放鬆心情，比較容易減輕疼痛感。

陳宇慈並表示，很多人擔心疫苗的副作用。其實如是擔心痠痛之類的副作用，一般要打完疫苗幾個小時才會出現，所以在打完疫苗之後，可以稍微活動一下手臂，增加循環。如果真的很不舒服，也可以考慮冰敷。而發燒、發冷、頭疼、身體痠痛等副作用，如果出現可考慮服用一些成藥緩解，而這類現象通常會在24到48小時之內會好轉。

陳宇慈說，前一陣子很流行在打針前先吃一些過敏 藥；但現在CDC不建議如此，因為怕吃了之後會遮蓋副作用。建議民眾打完針後，在現場觀察15到30分鐘即可。

「很多人都會問，有沒有人（打完疫苗後）出事？呼吸不過來？」陳宇慈表示，這類的案例非常少，而且疫苗施打的現場都有很多醫護人員， 有任何嚴重的現象，會馬上處理。