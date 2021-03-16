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金山加大教授陳子平：疫苗副作用可能是好徵兆

編譯組／灣區15日電
專家表示，新冠疫苗副作用因人而異，但大部分都不必擔心。（Getty Images）
專家表示，新冠疫苗副作用因人而異，但大部分都不必擔心。（Getty Images）

鑑於民眾過度擔憂接種新冠疫苗後可能出現的副作用，舊金山加大傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）表示，出現副作用反而可能是好事。

陳子平說：「民眾現在正以前所未有的速度接種疫苗，在接種人數這麼多的情況下，不同的人會出現不同的副作用。人們非常在意副作用，出現任何副作用都會向醫療單位報告反應。」

陳子平表示，接種疫苗出現不良副作用的例子很少。美國疾病預防與管制中心（CDC）針對輝瑞（Pfizer）疫苗的早期研究報告指出，在180萬接種疫苗的美國民眾中，只有約4300人出現不良副作用，僅占5%。

為了讓民眾更清楚了解疫苗的副作用，陳子平把副作用分為四類：嚴重過敏反應、較常見的過敏反應、「怪異反應」，以及與疫苗無關的反應，如心臟病和死亡。

陳子平指出，較常見的過敏反應包括發燒、倦怠和肌肉痠痛，這些副作用無需擔心，因為它們是免疫系統正在產生作用的現象。至於「怪異反應」，陳子平指的是最近幾周因為接種人數大增出現的一些意想不到的副作用，包括所謂的「莫德納手臂」（Moderna arm）。

新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發現，一些民眾在接種莫德納疫苗後，手臂注射部位出現大面積瘙癢性紅疹和淋巴結腫大，讓他們擔心不已。

陳子平表示，這些「怪異」的副作用肯定會讓人害怕，但他看過一些在臉部或唇部注射填充物的民眾，注射部位也會腫脹。因此，他認為民眾沒有必要對這些副作用大驚小怪。陳子平說：「大部分的副作用都不會持續太久，人們不必為了副作用服藥。最重要的是，沒有人因為一般副作用而死亡或造成嚴重殘疾。」

不過，陳子平指出，定期接受乳房X光檢查的人，出現副作用的可能是一般人的兩倍。他建議，接種疫苗後，最好等待至少六周再做乳房X光檢查，以免淋巴結腫脹被誤認為是乳癌。

疫苗 過敏 美國

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