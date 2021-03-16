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「女性歷史月」慶典 舊金山市長布里德表揚2亞裔女生

記者黃少華／舊金山報導
市長布里德強調要確保女性的成功。（記者黃少華／攝影）
市長布里德強調要確保女性的成功。（記者黃少華／攝影）

市長布里德（London Breed）於3月15日舉行了一場「女性歷史月」線上慶典。這場活動由舊金山女性地位委員會和女性地位局共同主辦。今年「女性歷史月」的主題是「投票中的勇敢女性：拒絕沉默」。

布里德表彰了四位女性對舊金山社區所做的工作和服務，並向她們頒發了榮譽證書。

四位女性中兩人是亞裔，她們是舊金山華盛頓高中學生華裔Susanna Lau和越裔Lana Nguyen。她們於2020年5月疫情間發起慈善活動，聯合創辦非牟利機構SupplyHopeInfo，為低收入家庭學生提供學習用品，支持他們在疫情大流行中居家遠程學習，截至年底籌款超過4萬元，幫助了1750名學生。

另外兩名受表彰的女性分別是舊金山加大（UCSF）傳染病醫師Carina Marquez和WISE Health的創辦人兼執行長Brittney Doyle。

布里德談到了支持幫助女性、家庭、兒童、最邊緣化居民的項目和資源的重要性。她強調，必須解决社會中存在的不平等問題，必須製定公平的政策，在工作場所、教育、健保方面支持女性。

布里德說：「這一年，我們必須重申承諾，確保世界各地特別是舊金山的婦女和女孩能够茁壯成長和成功。我要感謝獲獎者對城市的貢獻。我期待著慶祝女性歷史月，繼續提升社區所有女性的成就。我們必須繼續努力，使社會更加公平，繼續為城市每名居民的美好未來而奮鬥。」

就任市長以來，布里德一直致力於確保女性在市府有代表性。自2020年1月起，布里德已經提名、任命或重新任命了93名女性加入舊金山市府各個委員會，占她任命總數的53%。其中58%是有色人種。

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