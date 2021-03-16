反對SB82提案 屋崙華埠商會主席陳錫澎籲民眾踴躍發聲

屋崙華埠社區此前舉行大型聚會，反對SB82提案，認為其縱容犯罪。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 商會主席陳錫澎15日表示，州參議院 公共安全委員會將在16日下午討論聽證將搶劫輕罪變成偷竊輕罪的SB82提案，市民可致電888-251-2909 (code 7362832)反對。

此前，州議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82號提案希望重新定義搶劫和盜竊的區別。設立一級小偷小摸罪，對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重傷害或涉及使用致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款，禁止將任何一類小偷小摸作為搶劫或入室盜竊罪起訴。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，和數個檢察官溝通得知，若按提案內容，不造成嚴重傷害就指控輕罪，將意味著犯罪者可毆打受害者鼻青臉腫等情況，雖然沒嚴重傷害，卻也給受害者精神壓力。不法分子最多判監禁一年，對受害者不公，也沒有起到法律懲前毖後的作用。社區強烈反對。目前，華埠商會正在收集居民簽名，成交給州參議院。

據悉，也有不少市民致電斯金納的電話，雖然沒有人接聽，但有留言，表達強烈反對提案的意見。

陳錫澎說，州參議院公共安全委員會將在16日下午討論這一提案。無論是簽名還是電話留言反對的聲音，都有可能一定程度影響參議院的討論。