華人家長談重開校園：孩子先上網課 今秋再返校

華人何華斌的孩子正在和寵物狗玩耍。他打算在秋季開學後送孩子回校上課。（何華斌供圖）

東灣聖拉蒙居民何華斌（Ben He）表示，雖然新冠疫情 趨緩，學校逐漸重開，但還是決定不讓孩子回去學校上課，暫時先上網課，等學校摸索出完整的防疫 規定，再讓孩子回學校上面授課程。

何華斌的三個孩子，都在私立學校，分別上幼兒園、一年級和三年級。幼兒園很早就允許上課。而一年級和三年級的孩子，也在去年10月底接到通知可以上面對面課程，或選擇網課。他考慮再三，還是決定不讓孩子回學校。「疫情已接近穩定，孩子即使現在能回去，也就最後一、兩個月，快要放暑假了，沒必要為了這點時間冒險。」

何華斌說，學校的老師，此前準備了一些防疫措施，比如小朋友分批用餐、分批上廁所，每個課堂都有一定的人數限制。根據其他家長反映，沒有聽到有學生感染的消息，但個人覺得，還是小心為上策。而且，網課質量越來越高，孩子能學到很多東西。

去年剛開始上網課時，老師、家長和孩子都要熟悉適應網課軟件等。孩子上幼兒園，家長還要跟在身邊，怕有什麼需要幫忙。但如今，老師特別通知家長，最好不要在身邊，增強孩子的獨立能力。大兒子上三年級，老師特別注意休息。而二女兒的老師要求嚴格，但會透過講故事、做運動等方式，緩解上網課的乏累。「有時候進房間查看，看到女兒頭上頂著一本書在跳來跳去，看起來很開心。」

何華斌打算到今年秋季開學，成人普遍接種疫苗 後，再送孩子回學校，「當然感染少了，孩子的感染風險自然低。更何況，學校也有成熟的防疫策略，到時會放心一些。」