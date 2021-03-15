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語言隔閡 疫情下亞裔社區挑戰更大

記者李晗／舊金山報導
非盈利機構「亞裔資源」的主任、麋鹿林市副市長Stephanie Nguyen。（取自麋鹿林市府）
非盈利機構「亞裔資源」的主任、麋鹿林市副市長Stephanie Nguyen。（取自麋鹿林市府）

許多亞裔移民在美國，英文水平不佳。平時生活可能影響不大，但是在疫情之中，語言的隔閡，則讓亞裔社區的掙扎變得尤為明顯。

「少數族裔媒體服務中心」（Ethnic Media Services）邀請了專家和社區代表來回顧過去一年的疫情情況，其中來自非盈利機構「亞裔資源」（Asian Resources）的主任、麋鹿林市(Elk Grove)副市長阮氏（Stephanie Nguyen）著重講到了語言不通之下亞裔社區的挑戰。

阮氏表示，自疫情以來，他們機構一直沒有關門，而是持續開門向社區提供服務。她指出，因為亞裔社區中人需要知道最新的情況，去了解疫情，而這就是需要他們把一些疫情的最新情況，翻譯成相應的亞洲語言提供給民眾，但是這其中個並非易事。

她指出，因為信息不斷變化，每當把州長最新公布的疫情消息或者防疫指令翻譯好之後，州長立刻又會召開新的新聞發布會，宣布更新的一些信息。這時候他們往往根本來不及把東西翻譯好，而且舊的已經翻譯好的東西又可能已經過時或者存在不準確的地方。

如今州府的疫情數字官方網站（https://covid19.ca.gov/）已經有了不同的語言選項。從右上角的語言選擇中，有不少都是亞裔的語言，包括中文（簡體、繁體）、韓文、越南語、菲律賓語等等。但是阮氏說，疫情開始之初，根本沒有多語言的信息服務，他們社區人士一直在抗爭，才能夠獲得這些多種語言的資料內容。

因為語言上隔閡，導致信息不貫通，亞裔社區有時候根本不知道該做什麼。阮氏表示，像是剛開始「居家避疫」（Shelter in place）的時候，有些人錯過了去看醫師的預約時間，因為不知道能否出門，有的人也不知道能不能出門買食物。

此外，當前針對亞裔的歧視暴力頻發，阮氏認為這是一個機會，讓大家都能夠團結在一起，無論是亞太裔社區內部，或者是多族裔社區之間的聯結。而且如今亞太裔在遭遇歧視攻擊的時候，也都比以前更勇敢地發聲。

亞裔 疫情 歧視

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