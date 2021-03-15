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加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

編譯組／綜合報導
西語裔聚居區北費爾奧克斯（North Fair Oaks），是聖馬刁縣的疫情重災區。（取自聖馬刁縣官網）
西語裔聚居區北費爾奧克斯（North Fair Oaks），是聖馬刁縣的疫情重災區。（取自聖馬刁縣官網）

聖馬刁縣的一個小鎮，疫情確診數字一直都很低。結果近期縣政府衛生部門突然更改了數字，結果一下子翻了上百倍，民眾才知道原來這裡是疫情重災區。

這個重災區的小鎮名字叫「北費爾奧克斯」（North Fair Oaks），位於紅木城（Redwood City）、蒙洛公園（Menlo Park）、阿塞頓（Atherton）之間。小鎮上有1萬4500多人，四分之三的居民都是都是西語裔，因此這裡也有小墨西哥（Little Mexico）之稱。

一直以來，聖馬刁縣對於北費爾奧克斯的新冠確診數字顯示都是只有十宗，防疫的效果令人稱讚。因為西語裔聚居區向來是重災區，許多西語裔都是必要行業員工，每天都要出門上班，同時許多人也是集體居住在一起。

疫情數字這麼低，引起了當地社區人士的質疑。羅傑里格斯（Everardo Rodriguez）是史丹福大學的圖書管理員，也是北費爾奧克斯的社區諮詢委員會成員。他說，自己聽到的確診案例都比顯示的數字要多，因此認定縣府的數據存在錯誤。

然後突然縣府就更新了疫情數字。北費爾奧克斯的確診數字從10宗，一下子漲到了551，然後在今年1月的時候漲到了接近1500例，漲了上百倍。這也就意味著在這個小鎮上，幾乎十分之一的人都有感染過新冠肺炎，成為了聖馬刁縣內的疫情重災區。

羅傑里格斯表示，自己非常驚訝，竟然有這麼多的數字都沒有能夠如實反映，也認為這將直接影響醫療資源分配的問題，比如新冠檢測等。

究其原因，數據出錯是源自於北費爾奧克斯小鎮與旁邊的紅木城、蒙洛公園相鄰，共用郵政編碼，因此許多的北費爾奧克斯的確診病例數字，都被歸入到了紅木城和蒙洛公園的數字當中。

聖馬刁縣的衛生官員斯里尼瓦薩（Srija Srinivasan）解釋稱，網站上的確診數字只是給公眾看的，其實縣府內部一直都知道北費爾奧克斯的確診問題，因此這個網站上的錯誤，對於衛生局的分析和決策影響不大。縣議員斯洛克姆（Warren Slocum）也認為影響不大。

但是斯里尼瓦薩也承認，其他的重災區因為疫情嚴重，社區組織都有採取行動，和衛生局深化合作。而北費爾奧克斯在2020年則未有獲得這樣的幫助。

疫情 史丹福大學 檢測

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