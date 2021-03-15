張子文醫師：市面上3種疫苗都很安全有效

醫師張子文指出，三種疫苗的效果與安全性都很好。（記者李榮／翻攝）

聖荷西台灣 同鄉聯誼會邀請巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）醫師張子文（Andy Chang）、加州公共衛生部門趙國華博士，以及UCSF新冠肺炎疫苗 醫護人員陳宇慈（Judy Chen），透過視訊為民眾介紹有關於新冠肺炎病情及疫苗注射的相關資訊。張子文表示，目前市面上的三個疫苗都很安全，副作用一般也不嚴重，建議大家輪到時都能去打疫苗。

張子文表示，新冠肺炎來得非常突然且嚴重，疫苗在加速努力之下很快就上市。但這次疫苗的研發「並沒有走捷徑」，都有依據規定，因此民眾可以放心施打。目前共有三個不同藥廠出的疫苗在市場上，三者不盡相同，民眾通常也無法選擇特定的疫苗施打，但「三個疫苗都很安全，而且很有效。」

他進一步表示，有些人打了疫苗之後，確實會產生一些副作用，但大部分在一、兩天之內就會消失。而且，目前看來是年輕人反而比較容易出現較為強烈的副作用。雖然也有過敏的副作用零星出現，但其實並不常見，而且就算發生，也可以治療。

然而，雖然疫苗已經逐漸施打，張子文提醒，就算打完了疫苗，也要7到14天才會完全有效，「打完預防針後，還是建議要戴口罩洗手社交距離。 」他表示，即使打了新冠肺炎的疫苗，還是有小的機會可能會得到新冠肺炎病毒，但好處是比較能避免重症。

張子文說，很多人都擔心新冠肺炎疫苗施打，是將病毒打進身體裡。但實際上，市面上的三個疫苗都不是將完整病毒打進身體，因此打疫苗絕不會得到新冠肺炎的病毒。另外也有人很關心三個疫苗之間的優劣與比較，希望找出最好的疫苗。但他認為三個疫苗之間其實幾乎無法評比，因為各疫苗是在不同的國家、不同的時間所做的實驗，「很難說哪一個疫苗是最好的。「我覺得可以打到哪一個，就打哪一個。」

張子文指出，目前疫苗是分順序施打，有些還沒有輪到的人，可以透過預約候補，或是透過到施打點擔任義工，取得優先候補疫苗的機會。若當天有多餘的疫苗，就能有機會施打。

聖荷西台灣同鄉聯誼會會長邱佩芝指出，聖荷西台聯會一直以來秉持「時時關心台灣，處處服務鄉親」為宗旨，希望透過這次張子文、趙國華，以及陳宇慈的講座，讓更多民眾安心，並且更為深入的認識新冠病毒。