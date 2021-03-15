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日光節約時間 4招盡快適應

編譯組／灣區14日電
日光節約時間轉換期大約一共約為五天到七天，一般民眾大約需要一周時間來適應。(Getty Images)
日光節約時間轉換期大約一共約為五天到七天，一般民眾大約需要一周時間來適應。(Getty Images)

每年春天時節實施日光節約時間（daylight saving time），原本用意是讓大家能多出一個小時，充分享用夏季陽光。這個用意很好，可是根據美國睡眠醫學機構（the American Academy of Sleep Medicine, AASM），美國55%成年人在日光節約時間轉換期內，會感覺容易疲憊。

睡眠專家艾許醫師（Dr. Carol Ash）說，日光節約時間將時鐘撥前一個小時，讓民眾損失一個小時睡眠。美國社會工作壓力大，許多人的睡眠原來就不足，日光節約時間擾亂了體內時鐘，因此會增加心理與生理方面的壓力。

根據美國睡眠醫學機構，日光節約時間轉換期大約一共約為五天到七天，一般民眾大約需要一周時間來適應。

該機構總裁卡登醫師（Dr. Kelly Carden）在記者會中說，研究顯示，春天實施日光節約時間會對健康、安全，以及生產力形成負面影響。這主要是時間變動騷擾睡眠所引發的。

一、避免小憩：

休士頓大學睡眠與焦慮研究中心主任阿爾法洛博士（Candice A. Alfano, Ph.D）說，如果因日光節約，大白天人感到累，最好避免小憩，因為這會減低晚間睡眠的需求感，降低睡眠功效。

二、充分曝曬陽光：

阿爾法洛說，利用日光節約充分享受陽光，陽光對我們體內時鐘作用大，增加我們的活動精力。

三、注意飲食：

艾許說，睡前三小時避免飲用會影響睡眠的咖啡因飲料、酒類，或者巧克力等，因為這些食品會影響你的睡眠。

四、避免太晚運動：

專家認為適度性或過度運動最好在稍早進行，太晚運動會影響睡眠。運動時體內神經活躍，太晚運動會干擾睡眠。

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