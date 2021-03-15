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金山經文處 邀大家疫後一起「飛向台灣」

記者李榮／灣區報導
舊金山經文處邀請大家在疫情過去之後，一起「飛向台灣」。（經文處提供）
舊金山經文處邀請大家在疫情過去之後，一起「飛向台灣」。（經文處提供）

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情還沒結束，駐舊金山台北經濟文化辦事處觀光組已超前部署，與CBS灣區電視台（KPIX）及台灣知名美籍Youtuber莫彩曦合作，推出15支「飛向台灣」（Escape To Taiwan）短片。片中介紹台灣的風光、美食，還有熱情好客的台灣人民與文化。希望疫情過去後，大家都可以「飛向台灣」。

「飛向台灣」系列影片自2020年底開始，在舊金山經文處臉書「Taiwan in San Francisco」連載，目前已刊映至第14支，即將在3月16日連載完畢。為了感謝支持，經文處特別自即日起舉辦抽獎活動，邀請網友留言分享「我最想介紹台灣的____給外國朋友」，只要是與「飛向台灣」影片介紹過的主題相關（美食、大眾運輸、燈會、潛水、夜市、各地景點、文化、語言、好客人民等），均符合抽獎資格。

舊金山經文處表示，自全球疫情爆發以來，台灣因超前部署、管控得當，人民的生活如常，國內旅遊也還是非常活絡。一旦疫情緩解、邊境解封，非常歡迎大家到台灣觀光，實地體驗台灣之美。

舊金山經文處並指出，由於先前經文處在臉書分享僑委會訂製的「防疫關懷包」獲得廣大網友熱烈回響。因此，這次的留言抽獎活動特別提供10個防疫關懷包（內有台灣造型的手工米皂、可以隨身攜帶的洗手慕斯瓶與皂絲，還有台灣製「喔熊」口罩），及10組觀光局「活力牛小提燈」。抽獎活動預計於3月31日截止，歡迎民眾踴躍參加。

疫情之後希望更多人能實際到台灣，體驗台灣之美。（記者李榮／翻攝）
疫情之後希望更多人能實際到台灣，體驗台灣之美。（記者李榮／翻攝）

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