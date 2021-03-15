東聖荷西疫情熾 市議員伸援西語裔社區

卡拉斯科關注疫情對東聖荷西社區的傷害。（本報檔案照）

聖荷西 市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）成長於東聖荷西，疫情 間新冠瘟疫橫行肆虐東聖荷西，對民眾造成重大傷害。卡拉斯科對社區高感染率一點也不驚訝。她說，疫情間東聖荷西交通一點也沒有減緩，因為許多社區居民在餐廳、雜貨店工作，他們必須冒著生命的危險，疫情間出外工作，感染率當然也高。

另外雖然去年5月間，東聖荷西設置兩個病毒測試場，可是測試場所每周周一到周五開放，許多西語裔社區民眾只會說西語，生病時不知如何應付。

卡拉斯科認為她無法繼續等下去了，從去年5月間開始召集南灣公共衛生專家與非營利組織領導，討論因應措施。這些專家與領導亦認為州府與縣府公衛官員沒有在瘟疫肆虐社區緊急時刻，提供清楚因應對策。

卡拉斯科所領導的健康與種族平等任務小組（the Health and Racial Equity Task Force）在之後九個多月的努力證明，只有在憤怒的社區領導集結一起，強迫政界人士聽取意見，才能推動減輕疫情威脅的成果，這些成果包括推行測試與防疫 宣傳等。

小組領導阿瓦拉多（Dolores Alvarado）表示，當小組第一次開會時，她突然感覺到這種社區急救計畫是一種持續重複現象，一群西語裔領導共同努力，處理事關人命的大問題。

聖他克拉拉縣府與聖荷西市府官員也相繼加入小組Zoom討論會，這讓社區代表感覺到，他們沒有完全被遺忘，社區之間共同合作，度過難關的情懷油然而生。

聖他克拉拉縣議會會長查維茲（Cindy Chavez）說，小組的努力，讓她感到必須要與服務西語裔社區組織更密切合作。

小組成員登記失業社區民眾，介紹他們到縣府工作，縣府也非常需要一些通曉西語居民，協助他們進行聯絡追蹤工作。阿瓦雷多等人定期與查維茲開會討論，相互提供調查資料，包括比例奇高的陽性測試病例，以及個人防護裝備 （PPE）分發情形。

當小組於去年9月間向聖荷西市府提出30項建議時，他們推行的工作如擴大病毒測試與重點聯繫已全面展開，發揮高效率防疫功能。