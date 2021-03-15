北加中文學校聯合會 呼籲會員打疫苗

北加州中文學校聯合會舉辦理事會，並呼籲會員學校教師登記施打疫苗。（記者李榮／翻攝）

北加 州中文學校聯合會第43屆第三次理事會議14日下午在線上召開，當天近百位理事、校長、及行政人員參加。會中討論疫情 之下的各項活動計畫，並且呼籲會員學校教師盡早安排登記施打疫苗 。

會議由聯合會會長陳亳蕙主持。她表示，聯合會第二季各項活動因為疫情，只能在線上舉辦，充滿創新和挑戰性。從去年12月至今，聯合會所舉辦了疫情下的中文教育座談會、感恩餐會、迎春揮毫、賀年卡比賽、Zoom安全機制的介紹與應用、第二次教學研討會、學術比賽評審會議等，「這些活動辦起來都比往年實體活動花費更多的人力和心力，感謝校長和理事的全力支持與參與。」

她並且指出，今年在中國新年期間，有學校在網路舉辦迎春晚會時，遭到不明人士惡意鬧場。聯合會針對各學校與老師的需要，安排IT組長仇福棟加開網路安全機制的介紹與應用課程。講座籌備時間雖然只有二天，但獲得熱烈回響，有百餘位校長理事報名參加。事後也將相關課程資訊刊登在聯合會網站（www.anccs.org）。

當天也討論聯合會接下來的活動，特別是在3月28日和4月4日舉行的學術比賽。聯合會指出，去年因為疫情取消比賽，今年排除萬難，全部改在網上舉行，希望鼓勵學生，並且在公平、公正、又安全的環境下，給大家一個同台較勁的機會。另外，「成語達人在北加」比賽也在進行中，還有第三次教學研討會、多媒體比賽、成語比賽等。

疫苗的進度也是熱點話題。陳亳蕙指出，所有教師都已經可以登記施打疫苗，提醒大家都盡快安排疫苗，期望大家都能盡快在實體空間共聚一堂。