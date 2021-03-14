屋崙西區接種疫苗 頻傳外地人來插隊

屋崙西區是低收入弱勢社區，民眾接種疫苗卻有非本地人來插隊接種。(getty image)

自從接種疫苗 移動站展開行動之後，新冠疫情嚴重的屋崙 西區民眾接種疫苗機會大增。社區有數百民眾得以12日接種疫苗。然而有些前來接種疫苗民眾，並非社區居民，有許多不住在本社區的白人插隊接種。

設置於屋崙錫安山浸信會教堂 (Mount Zion Baptist Church) 的移動站12日展開疫苗接種服務，凌晨時刻，前來接種的民眾已排出一條又一條的長龍。移動站採用先來者先接種的服務方式，有些民眾排了八個小時才獲得接種。

教堂牧斯華里斯 (Michael Wallace) 表示，原來目標為社區西語裔與非洲裔民眾行接種，可是事實並非如此。華里斯說，教會原來只在社區內宣傳，可是顯然消息傳到外面去，許多非本社區民眾也前來占便宜。

教會服務社區民眾以西語裔、非裔等少數族裔為主，可是上周接種疫苗民眾中，非洲裔僅占30%，另外70%接種的民眾為白人。

有些前來教會接種疫苗的民眾說，他們本來只是心存僥倖，不知道合不合格，只是前來碰碰運氣，沒有想到得到了接種機會，接種到嬌生(Johnson & Johnson) 疫苗。屋崙居民普雷斯頓 (Shamieka Preston) 說：「我要我的性命。我姑媽罹患癌症 ，我知道生命寶貴，因此盡快接種疫苗，這是值得的。」

據報導，民眾只要向移動性接種疫苗站服務人員展示年滿18歲證據，即可得到疫苗接種，無需其他證明文件。

華里斯牧師說，教會將擴大宣傳，希望社區民眾早日接種疫苗。雖然有些疫苗可能接種到社區以外的民眾，可是至少沒有浪費疫苗，想到這一點他就很高興。一名社區居民表示，接種疫苗移動站再回到社區服務時，希望能安排長者先行接種，不要讓他們在凌晨寒風中枯等。