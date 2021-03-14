華埠小商業苦撐 李兆祥致信布里德 籲5/1前恢復運營

以餐飲業為代表的華埠小商業備受新冠疫情打擊。（記者黃少華／攝影）

華埠 街坊會主席李兆祥3月12日致信舊金山 市長布里德（London Breed），要求市府考慮在5月1日前對舊金山所有商業（包括餐館）100%恢復正常運營。他還提出在商業運營場所的人士保持6英呎社交距離、戴口罩，以及符合資格的人士盡快接種新冠疫苗。

李兆祥認為，如果無法100%重開商業，華埠許多商戶將繼續受苦，甚至在州府防止逼遷的政策到期後難以經營下去而關門歇業。部分業主甚至有物業被法拍的風險。

李兆祥指出，自從去年3月16日起關閉舊金山除必要行業之外的其他商業，業主和商戶都在新冠疫情大流行危機中面臨嚴峻挑戰。華埠問題尤為嚴重。業主需依靠租金 收入來支付房貸、地稅、營業稅和其他費用。商業租戶依靠顧客的消費來支付舖租、工人薪水、購買原材料費用、銷售稅等成本。

由於長期失去生意，商業租戶即使獲得25%至40%的租金減免，仍支付不起舖租。一些租客仍然拖欠自去年3月以來的租金。

李兆祥提到，總統拜登已宣布在5月1日前向所有美國人提供新冠疫苗接種。舊金山教委會和聯合校區也將於4月12日進行首階段的校園重開。因此，他再三呼籲市府讓整個舊金山尤其是華埠的商戶完全恢復正常運營，提振生意及增加工作機會。