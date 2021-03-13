邱信福表彰東華醫院抗疫成效 總裁張建清也獲表彰

東華醫院的醫護團隊獲得表彰。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 人口密集，一直被外界認為會是疫情 爆發的地方。然而從確診率來看，華埠抗疫成效佳，沒有大規模的病例出現。位於華埠的東華醫院在其中的作用不可忽視。

時值女性文化月，加州議員邱信福特別向東華醫院行政總裁張建清發出表彰，頒發年度女性的證書。每年加州議會的議員都可以在自己選區內表彰一名年度女性。3月12日，東華醫院院長陳傑民、董事成員李殿邦等共同出席表彰儀式。

州議員邱信福(左)表彰張建清(右)。（記者李晗 / 攝影）

張建清表示，美國疫情爆發之前，她就已經了解到了武漢的情況，當時就已經深感擔憂。她說隨後疫情的困難開始凸顯，尤其是訂購醫護裝備的時候，以及中美航班停飛等。

她指出，東華醫院內部團隊、社會各界，包括政界、僑社、傳媒都在本次抗疫的運動中貢獻傑出。她特別提到自己經常深夜發短信向邱信福、市議員佩斯金（Aaron Peskin）等官員尋求合作，共同抗疫。同時東華醫院也在疫情期間成功開放了醫院的新的樓層，這其中也獲得了政界不少的幫助。

邱信福說，東華醫院在華埠的抗疫模式，就是一個「模範」，提供弱勢群體的檢測、疫苗資源，因此十分榮幸能夠表彰她。他向東華醫院的醫護團隊發出表彰證書。

舊金山華埠是美國西海岸人口最密集的社區，同時衛生清潔的程度，以及與亞洲的聯繫，一直被認為會首先爆發疫情。但是因為華裔社區的警覺性以及社會各界的信息教育，華埠的確診率一直是舊金山全市最低的之一。

此外，東華醫院一直是華埠的疫苗接種點，華埠的接種率較其他社區高。邱信福呼籲民眾盡快接種。