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罪案頻發 屋崙新警長籲各族裔團結

記者李晗 / 綜合報導
屋崙警局局長阿姆斯壯強調當前全市需團結。（視頻截圖）
屋崙警局局長阿姆斯壯強調當前全市需團結。（視頻截圖）

屋崙新上任的警察局局長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）12日會見非裔商會機構，強調現時在罪案頻發的時候，全市各族裔需要團結。

屋崙華裔社區內近來頻頻發生罪案，像是華埠的搶劫，以及華裔老翁被推倒的事件，除了震驚社區，更是成為全美新聞頭條。

阿姆斯壯出席當天線上舉辦的座談會，與眾多非裔社區代表展開對話。他指出，暴力案件在整個屋崙都有發生，許多的兇殺案都是發生在非裔社區，在華埠有發生一些罪案得到廣泛報導。他認為，現在的情況就是一個機會來倡導團結，讓全市站在一起，推動社會正義。

阿姆斯壯說，案發之後，他立刻派遣了一個新的社區聯絡（Community Liason）警員駐守華埠。那名警員會說中文，能夠直接與社區代表溝通，向社區推廣安全信息。他說，有不少不說英文的民眾，都不敢報警，擔心言語不通，因此這個社區聯絡代表就能夠起到橋梁的作用。他也強調，深知商戶們需要良好的社會治安環境來營商。

早前屋崙又一次發生了華裔老翁在美麗湖被襲擊的案件，造成該名75歲的何姓老翁死亡。事件再一次掀起華裔社區內要求改善治安的聲浪。而且美麗湖是許多民眾會晨跑散步的地方。

在改善美麗湖治安的話題上，阿姆斯壯表示，自己和議會主席正在商討合作，改善美麗湖一帶的治安。他也坦誠，在派遣警員駐守的做法上非常「掙扎」。因為他想要美麗湖安全，但是又知道如果總是有大量的警察在現場，可能會造成民眾覺得警察在監視大家的印象。他指出，他現在正在和市府、社區各方商討對策。

華裔 屋崙 警察

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