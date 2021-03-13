學貸重擔 聯邦眾議員羅康納支持取消

疫情期間學生入學下降，令學生貸款重擔問題受到關注。（美聯社）

疫情已經一年，對於社會各方面的影響都已經漸漸浮現。大學入學率同樣被波及，學生人數也下降了不少。其中，昂貴的學費所導致的學貸負擔也引起政界的關注。

在疫情陰霾下的經濟前景令人擔憂未來的工作機會，也就使得入讀大學接受教育、背負學生貸款 的這樣一個選擇變得不如從前吸引人。「少數族裔媒體服務中心」（Ethnic Media Services）日前舉辦在線論壇，邀請政界和教育界的人士商討學貸問題的對策。

代表南灣選區的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）支持「取消」（forgive）大學貸款。他認為，學貸問題影響了整整一代人，尤其是影響他們的經濟發展機會。他說，自己當時讀研究所的時候就有貸款十萬，直到現在自己已經快40歲了才還完這些貸款。他強調，自己比較幸運，可以在快40歲的時候還清貸款，但是很多人的年薪少於12萬5000元，這些人的貸款則很難這麼快償還完。

他認為，的確如果「取消」學生貸款可能會耗費政府超過萬億元，但是也提出了相應的稅務法案，能夠讓政府從稅務中增加收入。而且取消之後，這些人就能夠組建家庭、買房子等，有利於經濟發展。

「學生貸款者保護中心」（Student Borrower Protection Center）的顧問威爾伯克（Kat Welbeck）列舉數字，指出現在學生貸款持續在增加，增幅是全部其他貸款中最大的。而在數額上，學貸則是僅次於房貸的消費類的貸款項目。

平均學貸的數字也逐年上升。在2007年，平均的學貸欠款數字是2萬多元，現在已經增加到了3萬3000多元。而這其中，非裔 和西語裔承受巨額學貸的比例偏高。在每100個學生中，非裔和西語裔的比例大約佔了29人。但是100個學生貸款者中，學貸數額超過5萬元的人，就有37個是非裔和西語裔。

當前拜登政府在紓困 案中，並沒有全部取消學生貸款，但是在紓困案中已經加入不少的幫助家庭、學校、兒童的補助。各方也在商討最新的方案。針對學生貸款者需要參與社會服務活動來取消貸款，羅康納表示可以討論這樣的理念，但覺得沒有必要。