聖縣教育局：K-12教育工作者 都能打新冠疫苗

聖縣公共衛生主管柯迪呼籲聖縣學校盡快恢復面對面課程。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣官員和聖他克拉拉縣教育局 12日宣布，目前所有K-12教育工作者都獲得了接種新冠疫苗 的機會。縣府表示，這是通過包括在聖縣露天集市（Fairground）上設立一個專門針對K-12教育工作者的接種點而實現的。

除了專門的疫苗接種地點外，聖縣教育局還與其他疫苗提供者合作，提供疫苗接種的援助，目的是讓每一個K-12的教育工作者都能接種疫苗。

聖縣政府表示，將會特別側重於受到新冠影響最嚴重地區學校的工作人員。聖縣政府曾在此之前承諾將會預留10%的疫苗給聖縣的教育工作者。然而縣府在本周早先也表示，聖縣疫苗的供應量嚴重不足，因而導致聖縣許多疫苗接種點預約被迫取消。

聖他克拉拉縣教育委員德文（Mary Ann Dewan）表示，將會繼續於聖縣的學校合作，確保聖縣的教育工作人員都能獲得疫苗。「我們特別關注受疫情 影響最嚴重地區疫苗接種。」

聖縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，學校工作人員疫苗接種進展令人鼓舞。她表示，聖縣致力於讓教師和學校工作人員都能接種疫苗。「這是受歡迎的一步，我們不會停止，直到整個社區都能獲得疫苗。」

聖克拉拉縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，在疫苗接種方面，教師們為家長和社區中的其他成員樹立了良好榜樣。她說，雖然疫情帶來了巨大的傷害，但是也讓社區民眾們團結一心，共同為防疫做出貢獻。「已經接近黑暗的盡頭，但每個人都還有工作要做，接種疫苗是關鍵。」

聖縣公共衛生主管柯迪（Sara Cody)強調，學校現在可以並且應該盡快恢復上課，並且應該遵守公共衛生安全的指示。她表示，教師和家長們現在應該有信心回歸現場教學，特別是教師以及其他教育工作人員已經獲取到了疫苗。「我們敦促聖縣所有學校恢復面授課程。」