舊金山灣區台灣商會第11次贈送 捐聖縣7500口罩

舊金山灣區台灣商會向聖他克拉拉縣贈送7500個口罩。（記者陳程威/攝影）

舊金山灣區台灣 商會12日在聖他克拉拉縣政府大樓前舉行了第11次口罩贈送活動，向聖縣贈送了7500個口罩。駐舊金山台北經文處長賴銘琪處長、聖他克拉拉縣縣議員李洲曉（Otto Lee）、舊金山灣區台灣商會會長周信結、北美台灣商會聯合總會總會長吳怡明等都出席。

賴銘琪表示，台灣防疫成效有目共睹。目前全世界有超過1億的新冠感染病例，全美確診有2000多萬新冠確診案例，但台灣只有不到1000個確診案例。更為重要的是，台灣民眾可以正常的過生活。

賴銘琪說，美國疫情嚴重，自己也不得不在留在家中由妻子幫助理髮，民眾們都渴望能夠早日回到正常的生活。台灣也希望對此做出力所能及的幫助。台灣在這種情況下提出「Taiwan Can Help」來幫助全球的抗疫，目前已經為全球84個國家提供幫助。

他感謝加州的各大僑社的配合，目前已經向包括加州在內的美西地區捐贈超過百萬片口罩。此次捐贈口罩活動，也是希望可以幫助聖他克拉拉縣的防疫活動。

李洲曉感謝商會以及台灣對於聖他克拉拉縣的幫助。他表示，這批口罩對於聖他克拉拉縣防控疫情十分重要。對於很多弱勢的聖縣居民而言，一個口罩並不便宜。有了商會捐贈的口罩，將更能幫助受到疫情影響最嚴重的民眾配戴口罩。

他表示，台灣防疫的成功證明了全民配戴口罩的重要性，並呼籲民眾，即使是施打了疫苗，仍然應該持續配戴口罩。

北美台灣商會聯合總會第33屆總會長吳怡明表示，千萬口罩千萬愛心。北美商會通過跟舊金山辦事處合作，已經在整個灣區捐贈了上百萬的口罩。他感謝議員跟地方政府在口罩贈送活動上的合作。

舊金山灣區台灣商會會長周信結指出，這是商會的第11次獨自或和北美洲台灣商會聯合總會合作口罩贈送，送遍了北加州各縣市。每次口罩贈送，州府、縣市等各級官員都很感動，感謝台灣及台美人的愛心。他說：「Taiwan Can Help活動透過台美人、台灣商會、經文處、僑委會的密切合作，在美國各個角落推動成功的防疫外交。」