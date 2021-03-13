李洲曉籲加州政府提供聖縣更多疫苗

李洲曉呼籲州府為聖縣提供更多的疫苗。（李洲曉提供）

聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）12日受訪時，談到民眾關切的聖縣疫苗 的施打能力，以及目前面臨疫苗供應不足所造成的挑戰。

李洲曉表示，聖縣在疫苗施打能力上取得了長足的進步，現在每日可以為近3萬民眾施打疫苗。僅李維球場(Levi's Stadium)的疫苗施打點，每日就可以為超過萬人進行疫苗施打。他說，在下周聖縣一共將會收到6萬多份疫苗。但是聖縣從州府獲得的疫苗供應量，與聖縣的疫苗施打能力嚴重不相符。他呼籲州府和聯邦能夠加大對聖縣疫苗供應量。

對於州長紐森(Gavin Newsom)提出的為加州低收入 的400個區號提供40%的疫苗的計畫，李洲曉表示，在原則上完全支持州長希望為受到疫情 影響最嚴重的群體與社區提供疫苗的想法。但是他質疑州府如何定義低收入社區的方法。

「如果整個聖他克拉拉縣沒有一個郵區號入選400個受到疫情影響最嚴重的低收入社區，州府的統計與定義方法一定存在著問題。」選區包括東聖荷西的李洲曉強調，包括東聖荷西與吉爾洛地區死亡率、感染率都非常之高。

李洲曉表示，疫苗供應不足已經嚴重影響了聖縣的疫苗接種計畫，包括許多首次疫苗接種的預約不得不取消。由此造成了包括東荷西等受到疫情影響最嚴重地區的民眾，不得不大排長龍去獲得疫苗接種的機會。

他強調，縣府比加州政府更加了解聖他克拉拉縣的需求。他呼籲州政府為聖縣提供足夠的疫苗，從而使受到疫情衝擊最嚴重的社區獲得疫苗接種的機會。