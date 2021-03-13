李洲曉籲加州政府提供聖縣更多疫苗
聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）12日受訪時，談到民眾關切的聖縣疫苗的施打能力，以及目前面臨疫苗供應不足所造成的挑戰。
李洲曉表示，聖縣在疫苗施打能力上取得了長足的進步，現在每日可以為近3萬民眾施打疫苗。僅李維球場(Levi's Stadium)的疫苗施打點，每日就可以為超過萬人進行疫苗施打。他說，在下周聖縣一共將會收到6萬多份疫苗。但是聖縣從州府獲得的疫苗供應量，與聖縣的疫苗施打能力嚴重不相符。他呼籲州府和聯邦能夠加大對聖縣疫苗供應量。
對於州長紐森(Gavin Newsom)提出的為加州低收入的400個區號提供40%的疫苗的計畫，李洲曉表示，在原則上完全支持州長希望為受到疫情影響最嚴重的群體與社區提供疫苗的想法。但是他質疑州府如何定義低收入社區的方法。
「如果整個聖他克拉拉縣沒有一個郵區號入選400個受到疫情影響最嚴重的低收入社區，州府的統計與定義方法一定存在著問題。」選區包括東聖荷西的李洲曉強調，包括東聖荷西與吉爾洛地區死亡率、感染率都非常之高。
李洲曉表示，疫苗供應不足已經嚴重影響了聖縣的疫苗接種計畫，包括許多首次疫苗接種的預約不得不取消。由此造成了包括東荷西等受到疫情影響最嚴重地區的民眾，不得不大排長龍去獲得疫苗接種的機會。
他強調，縣府比加州政府更加了解聖他克拉拉縣的需求。他呼籲州政府為聖縣提供足夠的疫苗，從而使受到疫情衝擊最嚴重的社區獲得疫苗接種的機會。
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