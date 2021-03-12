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1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

東華醫院為聖馬刁縣民眾接種疫苗 每間診所每天準備約200劑

記者黃少華／德利市報導
東華醫院的護士在Gellert華康醫務中心為一名合資格居民接種新冠疫苗。（記者黃少華╱攝影）
東華醫院的護士在Gellert華康醫務中心為一名合資格居民接種新冠疫苗。（記者黃少華╱攝影）

從11日起，東華醫院下轄的Gellert華康醫務中心根據州府和市府的新冠疫苗分配政策，為聖馬刁縣居民或於聖馬刁縣工作的人提供即日接種服務。

自新冠疫苗於去年12月推出至今，東華醫院已提供了超過9500劑給舊金山及聖馬刁縣的社區居民。現在，接種計畫擴展至德利市（Daly City）。

現時，合資格的人群包括65歲以上的長者，以及1A及1B階段的人士，例如醫護人員、前線工作者、教育工作者、托兒工作者、緊急服務人員、食品或農業工人。

當天記者會上，東華醫院董事長陳傑民指出，公眾只有更大規模地接種疫苗，才能有效減緩病毒傳播及保障社區安全。東華醫院為此做了大量卓越的工作，包括向舊金山灣區的亞裔社區做外展來鼓勵公眾接種疫苗。

東華醫院行政總裁張建清表示，為盡快恢復正常生活以及商業運營，東華醫院正加快疫苗接種工作。她說：「希望在供應量允許之下為更多符合資格的人提供疫苗，包括從3月15日起符合資格的有健康狀況人士。」

張建清指出，東華醫院及下轄的日落區、外米慎區、Gellert華康醫務中心等多個診所，逢周一至周五上午9時至下午3時向合資格人士提供疫苗接種服務。公眾可致電（628）228-2828預約接種，或在無預約之下親自前往現場接種。

東華醫院營運總監任高子娜說，疫苗接種者需要帶上身分和工作證明文件。65歲以上長者帶上紅藍卡即可。

任高子娜指出，東華醫院每個診所每個工作日都準備了約200劑新冠疫苗，公眾無需擔心劑量不足，而且無需預約。在舊金山居住或工作的人士需要在舊金山接種。在聖馬刁縣居住或工作的人士需要在德利市接種。舊金山華埠診所提供的疫苗包括莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）。德利市診所提供的疫苗主要是莫德納（Moderna）。

聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）表示，全縣已有18萬6000名居民接種了新冠疫苗。聖馬刁縣仍有許多工作要做。他讚揚張建清領導東華醫院行政團隊為華人社區提供接種服務，成績有目共睹。並呼籲輪候到資格的聖馬刁縣居民盡快主動前往東華醫院Gellert華康醫務中心接種新冠疫苗。

隨著疫苗接種工作的推進，卡內帕稱，聖馬刁縣在新型冠狀病毒（COVID-19）檢測呈陽性比率、新增病例數量和住院率都持續下降，有望很快在州府「更安全經濟藍圖」上從紅色層進入橙色層。

德利市市長馬那羅（Juslyn Manalo）表示，疫苗接種對英語有障礙及服務有限的社區尤其重要。她說，德利市居民人口當中的56%都是亞太裔（API）居民，並感謝東華醫院在提供疫苗接種的工作中提供服務。她同時強調與亞太裔社區站在一起，反對歧視和暴力。

出席記者會的東華醫院代表和聖馬刁縣政府官員鼓勵合資格人士盡快接種新冠疫苗。（記者...
出席記者會的東華醫院代表和聖馬刁縣政府官員鼓勵合資格人士盡快接種新冠疫苗。（記者黃少華╱攝影）
不少人於3月11日下午前往現場登記並等候接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
不少人於3月11日下午前往現場登記並等候接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

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