東華醫院為聖馬刁縣民眾接種疫苗 每間診所每天準備約200劑

東華醫院的護士在Gellert華康醫務中心為一名合資格居民接種新冠疫苗。（記者黃少華╱攝影）

從11日起，東華醫院下轄的Gellert華康醫務中心根據州府和市府的新冠疫苗 分配政策，為聖馬刁縣居民或於聖馬刁縣工作的人提供即日接種服務。

自新冠疫苗於去年12月推出至今，東華醫院已提供了超過9500劑給舊金山 及聖馬刁縣的社區居民。現在，接種計畫擴展至德利市（Daly City）。

現時，合資格的人群包括65歲以上的長者，以及1A及1B階段的人士，例如醫護人員、前線工作者、教育工作者、托兒工作者、緊急服務人員、食品或農業工人。

當天記者會上，東華醫院董事長陳傑民指出，公眾只有更大規模地接種疫苗，才能有效減緩病毒傳播及保障社區安全。東華醫院為此做了大量卓越的工作，包括向舊金山灣區的亞裔社區做外展來鼓勵公眾接種疫苗。

東華醫院行政總裁張建清表示，為盡快恢復正常生活以及商業運營，東華醫院正加快疫苗接種工作。她說：「希望在供應量允許之下為更多符合資格的人提供疫苗，包括從3月15日起符合資格的有健康狀況人士。」

張建清指出，東華醫院及下轄的日落區、外米慎區、Gellert華康醫務中心等多個診所，逢周一至周五上午9時至下午3時向合資格人士提供疫苗接種服務。公眾可致電（628）228-2828預約接種，或在無預約之下親自前往現場接種。

東華醫院營運總監任高子娜說，疫苗接種者需要帶上身分和工作證明文件。65歲以上長者帶上紅藍卡即可。

任高子娜指出，東華醫院每個診所每個工作日都準備了約200劑新冠疫苗，公眾無需擔心劑量不足，而且無需預約。在舊金山居住或工作的人士需要在舊金山接種。在聖馬刁縣居住或工作的人士需要在德利市接種。舊金山華埠診所提供的疫苗包括莫德納 （Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）。德利市診所提供的疫苗主要是莫德納（Moderna）。

聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）表示，全縣已有18萬6000名居民接種了新冠疫苗。聖馬刁縣仍有許多工作要做。他讚揚張建清領導東華醫院行政團隊為華人社區提供接種服務，成績有目共睹。並呼籲輪候到資格的聖馬刁縣居民盡快主動前往東華醫院Gellert華康醫務中心接種新冠疫苗。

隨著疫苗接種工作的推進，卡內帕稱，聖馬刁縣在新型冠狀病毒（COVID-19）檢測呈陽性比率、新增病例數量和住院率都持續下降，有望很快在州府「更安全經濟藍圖」上從紅色層進入橙色層。

德利市市長馬那羅（Juslyn Manalo）表示，疫苗接種對英語有障礙及服務有限的社區尤其重要。她說，德利市居民人口當中的56%都是亞太裔（API）居民，並感謝東華醫院在提供疫苗接種的工作中提供服務。她同時強調與亞太裔社區站在一起，反對歧視和暴力。