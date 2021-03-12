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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

曾發生華裔劫殺案 警員走訪肖化區

記者李晗╱舊金山報導
雙語的巡邏警員與警局高層、議員走訪社區。（記者李晗╱攝影）
雙語的巡邏警員與警局高層、議員走訪社區。（記者李晗╱攝影）

華裔聚居的舊金山肖化區（Portola），2020年發生一起震驚全城的劫殺案，一名華裔青年在案件中死亡。

3月11日，警局、政界和社區人士走訪肖化區商戶，加強警民溝通。當天警員們走訪的商戶所在的主幹道San Bruno大街上，華裔經營的商鋪林立，寫著中文字的招牌比比皆是。就在不遠處的居民區，去年發生了一起劫殺案。

2020年5月，警局接報前往肖化區的Colby與Felton街一帶，發現一名19歲的男子躺臥在地。該名男子是華裔，名為Kelvin Chew（趙氏），是舊金山的居民。警方形容當時他身上有明顯的槍傷（apparent gunshot wound），而且在案發現場已經死亡。

趙氏當時準備升讀大學，卻遭此不幸，引起社區強烈迴響。華裔社區當時也發起籌款，幫助他的家庭。

警方調查後推斷，這名受害死者在一個「企圖搶劫」（attempted robbery）的案件中被槍殺。也就是嫌犯當時可能是意圖搶劫Kelvin Chew，然而最終開火造成死亡。隨後警方逮捕了兩名嫌犯，分別是潘森那（Fagamalama Pasene）和楊（Zion Young）。

肖化區在舊金山警局的轄區中屬於灣景區分局。當天的商戶走訪活動之中，卸任的灣景區警局分局局長丹吉菲德（Troy Dangerfield）也希望，司法系統能夠讓趙死者和家屬獲得正義。

丹吉菲德回憶道，這個案件就是發生在疫情剛剛開始的時候，當時大家都居家避疫，趙氏只是想要在晚上走出門透透氣，結果就遭遇到這樣的劫殺事件。他也回憶道自己和受害者的母親曾經見過面，母親痛心後悔當晚允許兒子出門。

網路上對於案中嫌犯的犯罪「前科」也有不同說法，但是丹吉菲德則沒有回應。根據警局提供的消息與綜合各方說法，嫌犯楊的確是在去年案發前數月，曾經因為重罪指控被捕，隨後獲釋，然後才發生了趙氏的劫殺案。

趙氏的案件即將在月底開庭。

就在警員們走訪的不遠處，一年前曾經發生劫殺案，導致一名華裔青年死亡。（記者李晗╱...
就在警員們走訪的不遠處，一年前曾經發生劫殺案，導致一名華裔青年死亡。（記者李晗╱攝影）

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