我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

Verkada資料庫遭駭 舊金山倖免資料外洩

編譯組／灣區 10日電
聖馬刁企業監控系統公司Verkada的保全攝影資料庫被駭，全球數千計公司行號機構內部情況資料外洩，包括部分灣區機構。(美聯社)
聖馬刁企業監控系統公司Verkada的保全攝影資料庫被駭，全球數千計公司行號機構內部情況資料外洩，包括部分灣區機構。(美聯社)

聖馬刁企業監控系統公司Verkada的保全攝影資料庫被駭客入侵，全球數千計公司行號機構內部情況資料外洩，其中包括部分灣區機構。但舊金山此次似乎倖免，部分原因是因舊金山警局與其他機構於2019年頒布禁止使用面部辨識技術法令。

據稱這次Verkada資料外洩客戶名單可能包含一些灣區市政當局與學區。舊金山安全與使用者辨認軟體公司Okta雖在名單上，但公司發言人表示，公司服務並未受到Verkada資料外洩影響，雖有5台Verkada相機遭到入侵，但攝影機與Okata生產與公司網路分開，公司未使用面部識別技術，也沒有證據顯示有任何直播內容被駭，Okata僅在辦公室入口處採取Verkada技術。線上安全公司Cloudflare也在部落格上透露，舊金山辦公室與其他地點使用Verkada攝影機，但公司了解到可能有駭客入侵行為時，就關閉攝影機鏡頭。

南舊金山聯合學區也在名單中，但發言人馮浩然(Peter Feng)在電郵表示，學區購買Verkada產品進行評估，但尚未安裝。學區並未接獲Verkada通知，學區目前使用其他製造商攝影機系統。資料外洩的安全疑慮，一定將影響到是否安裝系統的安全性評估。

佛利蒙聯合高中學區也在未證實名單上。學區助理總監馬洛里(Christine Mallery)表示，她尚未了解情況。米爾斯學院(Mills College)是另一家在名單內學校，校方電郵指出，學校的確使用Verkada攝影機，但並未接獲有任何資料被外洩的通知。

其他名單上的教育機構還包括莫甘山聯合學區、舊金山Mission Dolores學院、門羅學院、聖荷西長青社區學院學區。史丹福大學醫學院似乎也在名單中，但發言人Julie Greicius表示，學校與院並未使用攝影機，也未受到影響。

舊金山太平洋大學發言人Liam Connolly電郵表示，學校並未在校園使用Verkada攝影機，也未受影響。桑尼維爾公共圖書館也在名單上，市經理吉內特(Jennifer Garnett)說，她正向員工詢問圖書館或其他市府部門是否使用攝影機。紅木城也名列其中，發言人山隈(Jennifer Yamaguma)電郵答覆說，警局與市府部門並未啟用Verkada裝置或軟體。

學區 攝影 舊金山

上一則

春假不出城 戴維斯加大獎勵學生75元

下一則

金山人語／緬懷「伍式口罩」發明人

延伸閱讀

治安惡化 金山地檢長博徹思面臨罷免 選民連署

治安惡化 金山地檢長博徹思面臨罷免 選民連署
舊金山南灣連日下冰雹 華人驚喜

舊金山南灣連日下冰雹 華人驚喜
安全重啟校園 洛學區、教師工會達協議

安全重啟校園 洛學區、教師工會達協議
舊金山南灣連日下冰雹 「草地覆白冰」華人驚喜

舊金山南灣連日下冰雹 「草地覆白冰」華人驚喜
洛杉磯聯合學區與教師工會終於達成校園重啟協議

洛杉磯聯合學區與教師工會終於達成校園重啟協議
伊州214學區高中生 4月5日返校上課 實體畢業典禮可望舉行

伊州214學區高中生 4月5日返校上課 實體畢業典禮可望舉行

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」