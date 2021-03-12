Verkada資料庫遭駭 舊金山倖免資料外洩

聖馬刁企業監控系統公司Verkada的保全攝影資料庫被駭，全球數千計公司行號機構內部情況資料外洩，包括部分灣區機構。(美聯社)

聖馬刁企業監控系統公司Verkada的保全攝影 資料庫被駭客入侵，全球數千計公司行號機構內部情況資料外洩，其中包括部分灣區機構。但舊金山 此次似乎倖免，部分原因是因舊金山警局與其他機構於2019年頒布禁止使用面部辨識技術法令。

據稱這次Verkada資料外洩客戶名單可能包含一些灣區市政當局與學區 。舊金山安全與使用者辨認軟體公司Okta雖在名單上，但公司發言人表示，公司服務並未受到Verkada資料外洩影響，雖有5台Verkada相機遭到入侵，但攝影機與Okata生產與公司網路分開，公司未使用面部識別技術，也沒有證據顯示有任何直播內容被駭，Okata僅在辦公室入口處採取Verkada技術。線上安全公司Cloudflare也在部落格上透露，舊金山辦公室與其他地點使用Verkada攝影機，但公司了解到可能有駭客入侵行為時，就關閉攝影機鏡頭。

南舊金山聯合學區也在名單中，但發言人馮浩然(Peter Feng)在電郵表示，學區購買Verkada產品進行評估，但尚未安裝。學區並未接獲Verkada通知，學區目前使用其他製造商攝影機系統。資料外洩的安全疑慮，一定將影響到是否安裝系統的安全性評估。

佛利蒙聯合高中學區也在未證實名單上。學區助理總監馬洛里(Christine Mallery)表示，她尚未了解情況。米爾斯學院(Mills College)是另一家在名單內學校，校方電郵指出，學校的確使用Verkada攝影機，但並未接獲有任何資料被外洩的通知。

其他名單上的教育機構還包括莫甘山聯合學區、舊金山Mission Dolores學院、門羅學院、聖荷西長青社區學院學區。史丹福大學醫學院似乎也在名單中，但發言人Julie Greicius表示，學校與院並未使用攝影機，也未受到影響。

舊金山太平洋大學發言人Liam Connolly電郵表示，學校並未在校園使用Verkada攝影機，也未受影響。桑尼維爾公共圖書館也在名單上，市經理吉內特(Jennifer Garnett)說，她正向員工詢問圖書館或其他市府部門是否使用攝影機。紅木城也名列其中，發言人山隈(Jennifer Yamaguma)電郵答覆說，警局與市府部門並未啟用Verkada裝置或軟體。