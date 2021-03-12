取消越灣區建樓後… Salesforce再轉租辦公室

Salesforce實施永久遠距工作政策，對辦公室需求大減。（Getty Images）

舊金山 最大企業Salesforce日前才傳出取消越灣區 （Transbay district）另一棟尚未興建的大樓租約，10日又傳出，將轉租350 Mission Street大樓部分辦公室。這兩項租約改變將是科技租賃房地產 市場兩筆最大的削減交易。

Salesforce業務發展出色，上一個會計年度收入高達212億元，比前一年增長24%，但因為他們宣布永久實施遠距工作，員工每周可在家工作一到四天，對辦公室空間的需求大大減少。

Salesforce發出聲明表示：「我們會視業務需求，持續評估我們的全球房地產策略。由於我們的員工將以更彈性的方式返回辦公室，我們正在嘗試減少辦公室面積。」

消息指出，被命名為Salesforce East的舊金山350 Mission Street大樓，總面積為45萬平方呎，在新冠疫情發生前可容納約1000名員工，Salesforce打算釋出一半的空間轉租給其他公司。

Salesforce 9日才傳出取消2018年簽訂的一棟還未興建的大樓租約，地點位於542-550 Howard Street，辦公室總面積為32萬5000平方呎，Salesforce原本計畫讓1500名員工在此上班。不過，這項建案尚未獲得批准。

Salesforce目前租有舊金山最高建築物Salesforce Tower 88萬1000平方呎的辦公空間，另外擁有50 Fremont Street和440-450 Mission Street大樓共81萬7000平方呎辦公空間，但並沒有削減這幾處辦公室的計畫。

Salesforce是舊金山越灣區的象徵，標誌著過去十年科技業在當地的蓬勃發展。然而，隨著居家避疫令的頒布、Salesforce員工遠距工作，這裡熙來攘往的景象在過去12個月裡消失殆盡，也使舊金山2020年第二季銷售稅收入與前一年同期相比暴跌70%以上。