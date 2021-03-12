春假不出城 戴維斯加大獎勵學生75元

戴維斯加大發獎金，獎勵學生取消春假旅行。(Getty Images)

戴維斯加大官員敦促學生在今年春假期間留在戴維斯市，並為留在戴維斯不出城的學生提供75元獎勵，以防止新冠病毒傳播。

10日是學生申請「春假補助金」的最後一天。這項補助金以價值75元的禮品卡發放。戴維斯加大發言人布勞恩（Melissa Lutz Blouin）表示，要取得資格，學生必須保證留在戴維斯市，簡要說明他們的春假計畫，並安排新冠病毒測試。

這項贈款計畫是該大學與戴維斯市共同發起一項計畫的一部分，被稱為「健康的戴維斯在一起」。這項計畫通過鼓勵使用口罩、社交距離 、接受新冠病毒檢測 等來防止COVID-19病毒傳播。截至10上午，位於宇洛縣的戴維斯市處於加州 重新開放系統的紅色層。

校方總共提供了750張禮品卡。從3月22日至3月26日，學生必須親自在戴維斯當地商家使用禮品卡。學生可以從以下四個選項中進行選擇：書店、體育用品店，五金店或藝術品商店。

布勞恩表示，這項計畫受到熱烈回應。

學校官員說，戴維斯加大去年10月為萬聖節提供了類似的贈款，以支持符合校園指導的活動。

布勞恩說，當時學生用這筆贈款創建了一個免下車的鬼屋、在線服裝比賽和其他活動。